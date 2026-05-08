Di Giannantonio señala las diferencias entre Marc Márquez y el resto de pilotos de Ducati

El piloto de VR46 ha resaltado las características que comparten la mayoría de corredores de Ducati, a excepción del vigente campeón, el cual es distinto al resto.

Ducati parece estar mejorando su rendimiento respecto al comienzo de temporada. En el GP de España, Álex Márquez logró la primera victoria del mundial para el fabricante italiano, a pesar de que Marc Márquez y Pecco Bagnaia no terminasen la carrera.

Sin embargo, el GP de Francia augura un buen rendimiento tanto para los pilotos de Ducati como para el resto de corredores de la marca que corren en Gresini Racing o VR46. El temporal prevé un fin de semana cargado de lluvias, algo que beneficiará a algunos de ellos.

Más allá del porvenir de la carrera, un piloto de VR46 ha señalado las diferencias que hay entre todos los pilotos de Ducati, haciendo hincapié en el vigente campeón de MotoGP. En concreto, Fabio Di Giannantonio ha asegurado que Marc tiene características distintas al resto.

"Respecto a Pecco y Álex, no somos tan diferentes. Tenemos características propias. Hay cosas que Pecco hace mejor que yo, cosas que Álex hace mejor que yo y cosas que yo hago mejor que ellos. Pero al final, si miras los tiempos, somos comparables", explica el piloto italiano comparándose con Álex Márquez y Bagnaia en declaraciones recogidas por 'Motosan'.

No obstante, Di Giannantonio asegura que él y Marc son "muy distintos". "Hubo una escena divertida en el podio de Mugello donde Marc le dijo al equipo: "Hagamos dos líneas…". Como si le estuviera mostrando algo que él no podía hacer. Sí, en ese caso somos muy distintos", concluye Fabio.