Tétrico pronóstico de Jorge Lorenzo sobre Marc Márquez: "No quiere hablar de ello..."

El pentacampeón del mundo considera que el ilerdense, a raíz de su lesión en el hombro derecho, "ya no puede exprimir la moto al máximo como antes".

Tras el Gran Premio de España y antes de que MotoGP aterrice en Francia para la quinta cita del calendario, Jorge Lorenzo ha reflexionado en 'Dura la vita' sobre lo visto hasta ahora... y lo que está por venir.

Según el expiloto, ya hay un claro favorito al título: "Solo hemos corrido 4 Grandes Premios, pero para mí este año solo Bezzecchi puede perder el título".

Más allá del gran nivel de Marco, el pentacampeón hace énfasis en la gran mejora de Aprilia con respecto a Ducati.

"Si Ducati ha mejorado una décima, Aprilia ha mejorado tres. Aprilia ha dado tres pasos adelante mientras que Ducati solo uno", ha señalado.

Sobre Marc Márquez, vigente campeón, Lorenzo ha dejado un pronóstico más que pesimista: "Debido a ese brazo, no tiene la fuerza física para llevar la moto al límite al frenar y entrar en las curvas como antes. No quiere hablar de ello".

Eso sí, deja una pequeña puerta abierta a la remontada a pesar de que "ya no puede exprimir la moto al máximo como antes": "Técnicamente, sigue siendo superior, incluso en esas condiciones".