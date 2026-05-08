Tremendo mensaje de Djokovic sobre Sinner: "Seguramente logrará ganar..."

El serbio no ha dudado en rendirse al número uno del mundo después de su histórica hazaña en Madrid. 'Nole' no duda de que Jannik podría marcar un hito memorable en lo que respecta a los Masters 1.000.

Jannik Sinner está siendo el gran dominador del tenis mundial. Con Carlos Alcaraz totalmente fuera del ritmo de competición debido a su lesión de muñeca y eso está dejando vía libre para que Jannik domine el circuito sin prácticamente oposición.

Novak Djokovic ha sido uno de los últimos tenistas en derrotar a Sinner. El serbio, contra todo pronóstico, dejó al de San Cándido sin un hueco en la final del Open de Australia que terminó ganando Alcaraz.

'Nole', tras las cinco victorias consecutivas de Jannik en Masters 1.000, deja un mensaje muy sorprenden sobre el hito histórico que podría marcar el número uno del mundo si mantiene el nivel durante esta temporada.

"Seguramente logrará ganar todos los Masters 1000 al menos una vez, probablemente incluso este mismo año (y solo le falta Roma). Su nivel de juego es impresionante: Jannik es un jugador muy completo y es el número 1 del mundo por méritos propios", confiesa Djokovic en declaraciones para 'Corriere della Sera'.

Novak ha vuelto a las pistas este Masters 1.000 de Roma. Tras varias semanas de inactividad, el de Belgrado se prepara para intentar sumar un nuevo título de cara a prepararse también para Roland Garros.