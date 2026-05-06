Dani Pedrosa recuerda el "ambiente muy intenso" que vivió con Marc Márquez en Honda

El de Sabadell coincidió con el ilerdense en el equipo japonés y ambos tuvieron una intensa lucha por ser el número uno.

El 'Samurái', aprovechando el parón de MotoGP, ha pasado por el podcast 'Fast & Curious' y la figura de Marc Márquez ha sido uno de los gruesos de la entrevista.

Ambos coincidieron durante seis temporadas en Honda, entre 2013 y 2018, y además de recordar la lección que aprendió del ilerdense, también ha hablado de la tensión que se vivió a su llegada.

Y eso que, como cuenta Pedrosa, tenían buena relación previa: "Marc y yo siempre hemos tenido una buena relación a nivel personal y como amigos, porque lo conozco desde que era un niño".

"Cuando se incorporó al Campeonato del Mundo, creo que en 2007 o 2008, no tenía una relación muy estrecha con él, pero hacia 2009-2010 llegué a conocerlo un poco mejor", explica.

Eso sí, cuando subió a MotoGP todo cambió: "Cuando él se unió al equipo, obviamente el ambiente era muy intenso porque, en primer lugar, en el equipo Repsol los dos pilotos son como dos equipos separados".

Los nipones más que trabajo en equipo querían rivalidad: "No trabajas en equipo; trabajas para ver quién es el mejor, y eso es todo. Y a ambos pilotos se les da apoyo con el equipamiento para que cada uno pueda dar lo mejor de sí mismo, pero no se nos pide que trabajemos en equipo".

"Por aquel entonces la idea era: 'Tenemos un equipo realmente bueno, ve lo más rápido que puedas y corre lo más rápido que puedas, y quien sea el más rápido se convierte en el piloto número uno'", añade.

Finalmente, su primera temporada juntos, la de 2023, Pedrosa terminó tercero en la general y Márquez terminó levantando su primera corona en la categoría reina.