Marc Márquez, Acosta y Bagnaia: David Alonso elige las mejores cualidades de los pilotos de MotoGP

La promesa hispano-colombiana de Moto2 ha escogido ciertas habilidades o características de los tres pilotos de MotoGP con los que podría competir en 2027. También confía en que Márquez pueda ganar.

David Alonso es una de las mayores promesas del motociclismo. El piloto hispano-colombiano está llamado a ser uno de los relevos generacionales de MotoGP. A pesar de que actualmente compite en Moto2, está previsto que Alonso sea nuevo piloto de la categoría reina en HRC, y compita con Marc Márquez, Pedro Acosta o Jorge Martín.

En una entrevista para 'Mundo Deportivo', el joven piloto de 20 años ha conversado acerca de su futuro, sus próximos rivales, su relación con pilotos como el vigente campeón del mundo, el Mundial de MotoGP y las cualidades de otros corredores.

En concreto, Alonso ha destacado a tres pilotos de los cuales le gustaría tener una cualidad de ellos. "De Márquez, el hambre que siempre tiene por ganar. De Acosta, la mentalidad que tiene. No va a hacer el show, sino que va como a competir y ya está. La frialdad de Pecco Bagnaia", asegura el piloto.

En general, el piloto representado bajo la bandera colombiana ha destacado a los dos pilotos de Ducati y a la mayor promesa de KTM, con quienes mantiene una buena relación.

Consejos de un campeón del mundo

Además de señalar aspectos que le gustaría adoptar de otros pilotos de la categoría reina, Alonso ha destacado los consejos que ha recibido de Márquez durante los últimos años. "Márquez ha sido mi ídolo. Trato de escucharle mucho y sí, agradecido que voy y me da consejos", admite.

"A mí todavía me sigue ilusionando como cuando era pequeño hablar con él. Al final te da ese consejo que puede ser cualquiera, pero la cosa es que lo que estás viviendo él ya lo ha vivido", añade Alonso, mostrando su aprecio por los consejos de Marc.

Un mundial complicado para Márquez

Por último, la promesa hispano-colombiana ha hablado acerca de la situación que atraviesa Marc Márquez en el mundial con Ducati y el dominio de Aprilia. En sí, David asegura que el ilerdense tiene posibilidades de ganar, aunque "nada será como el año pasado".

"Al final, para nada será como el año pasado. Pero yo creo que va a estar ahí y que, como no se va a desenganchar durante el año, entonces tienes posibilidades. Luego ya, si se cuadra, podrá o no, pero yo creo que siempre estará ahí con la posibilidad", concluye Alonso.