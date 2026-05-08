La pregunta que se hace Alex Márquez sobre la Ducati: "Ver si es flor de un día o..."

Alex se llevó la victoria en Jerez, pero no sabe si la moto estará para ganar este fin de semana en Le Mans: "Será interesante ver...".

De Jerez a Le Mans. Ganó Alex Márquez hace dos semanas y ahora es una incógnita cómo irá su Gresini (Ducati) este fin de semana bajo la lluvia. Él mismo se lo preguntó en la previa ante los medios de comunicación.

"Ir a pistas diferentes y ver qué funciona o no funciona es algo que nos da un indicativo bastante claro. Este año será interesante ver qué tenemos y qué no tenemos, a ver si Jerez fue flor de un día o si lo podemos repetir", dijo el subcampeón del mundo de MotoGP de la temporada pasada.

"Llego bien, después de haber ganado este año por primera vez, me cambia mucho la situación. Pero la misma mentalidad. Todo igual que siempre y dar el máximo. Al final, haber ganado la anterior carrera no cambia nada porque al final empiezas de cero", reconoce Alex.

Será un fin de semana para "empezar de cero": "Tenemos que confirmar muchas cosas".

"Primero tengo ganas de Francia y luego veremos qué pasa en Cataluña, pero sí, al final circuitos que se dan bien como Montmeló o Malasia… yo haría todo el campeonato ahí", reía Alex.

"Esto es como LaLiga"

Para ganar el mundial, Alex tendrá que brillar en los circuitos que peor se le dan: "Pero si lo quieres hacer bien y estar en el top tres al final de año… esto es como LaLiga. ¿Dónde se ganan los títulos? Cuando ganas fuera. Pues esto es lo mismo, en los circuitos donde sufres es también donde marcas la diferencia".