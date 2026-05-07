La afirmación de Marc Márquez sobre Valentino Rossi que no dejará indiferente a nadie

En un llamativo y breve cuestionario, el piloto de Ducati ha señalado que el italiano fue su su primer ídolo en MotoGP.

Antes de que MotoGP regrese a la acción con el Gran Premio de Francia, 'TNT Sports Bikes' ha sometido a Marc Márquez a un curioso cuestionario.

Para comenzar le han preguntado al eneacampeón del mundo por su primer ídolo en MotoGP, y no ha tenido dudas: "Valentino Rossi fue el primero".

Seguidamente, ha señalado cuál fue su primer coche y su primera moto: "Mi primer coche fue un Renault Clio y un scooter Honda de mi mamá".

Marc no olvida el primer evento deportivo al que asistió como espectador: "Fútbol en el Camp Nou, con el Barcelona".

Sobre su primer gran éxito, el ilerdense recuerda su primera corona: "2010, campeón del mundo de 125cc".

Por último, ha desvelado qué es lo primero que hace cuando vuelve a casa tras un Gran Premio: "Comida, pizza, pizza de domingo".