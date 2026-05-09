Ahora

Tras la 'sprint'

La imagen que lo demuestra todo: Márquez, incapaz de apoyar el pie tras salir del 'box' de Ducati

El ilerdense dejó una evidente imagen del fuerte dolor que sufría en su pie. Marc no pudo apoyarse al bajar las escaleras dejando una evidente prueba de su cojera.

Marc MárquezMarc MárquezRedes

Marc Márquez estará varios grandes premios de baja. Todo después de sufrir un fuerte accidente en la última vuelta de la 'sprint' del Gran Premio de Francia. El de Ducati rodaba en séptimo lugar cuando perdió el control de su moto y salió despedido.

Una imagen escalofriante que, por desgracia, ha tenido consecuencias graves para Marc. Un fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo le obligará a pasar por quirófano y a perderse como mínimo lo que resta de GP de Francia y el GP de Catalunya aunque todo apunta a que podrían ser más.

La gravedad de la fractura ha quedado evidente desde el primer momento posterior a la caída. Marc no ha dejado de cojear en ningún momento y, al salir de su 'box', era incluso incapaz de apoya el pie dejando una preocupante imagen bajando unas escaleras con la ayuda de su pie izquierdo y sus brazos.

Márquez también ha confirmado que, en la misma intervención en la que se operará del pie, se operará también del hombro. Según ha explicado el ilerdense, un tornillo estaba dañando el nervio de su hombro.

Las 6 de laSexta

  1. Última hora del crucero con hantavirus | Sanidad califica el operativo para evacuar el MV Hondius como "inevitable" y de una "envergadura sin precedentes"
  2. Jerónimo JM y Germán PG, los guardias civiles con "amplia experiencia" fallecidos al seguir una narcolancha en Huelva
  3. Guerra en Irán, en directo | Irán rechaza ante la ONU la propuesta de EEUU sobre Ormuz y les acusa de "distorsionar" al Consejo de Seguridad
  4. Albares asegura que Israel liberará al activista español de la Flotilla "en las próximas horas"
  5. Putin celebra su Día de la Victoria lanzando un dardo a la OTAN y con el apoyo de Corea del Norte: "Nuestros héroes siguen avanzando en Ucrania"
  6. Las patrullas ciudadanas de Frente Obrero, o cómo inocular violencia y crispación al grito de "solo el pueblo salva al pueblo"