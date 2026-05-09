La imagen que lo demuestra todo: Márquez, incapaz de apoyar el pie tras salir del 'box' de Ducati

El ilerdense dejó una evidente imagen del fuerte dolor que sufría en su pie. Marc no pudo apoyarse al bajar las escaleras dejando una evidente prueba de su cojera.

Marc Márquez estará varios grandes premios de baja. Todo después de sufrir un fuerte accidente en la última vuelta de la 'sprint' del Gran Premio de Francia. El de Ducati rodaba en séptimo lugar cuando perdió el control de su moto y salió despedido.

Una imagen escalofriante que, por desgracia, ha tenido consecuencias graves para Marc. Un fractura en el quinto metatarsiano de su pie izquierdo le obligará a pasar por quirófano y a perderse como mínimo lo que resta de GP de Francia y el GP de Catalunya aunque todo apunta a que podrían ser más.

La gravedad de la fractura ha quedado evidente desde el primer momento posterior a la caída. Marc no ha dejado de cojear en ningún momento y, al salir de su 'box', era incluso incapaz de apoya el pie dejando una preocupante imagen bajando unas escaleras con la ayuda de su pie izquierdo y sus brazos.

Márquez también ha confirmado que, en la misma intervención en la que se operará del pie, se operará también del hombro. Según ha explicado el ilerdense, un tornillo estaba dañando el nervio de su hombro.