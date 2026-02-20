La contundente reflexión de un peso pesado de MotoGP: "Se puede desestabilizar a Ducati, pero a Márquez..."

Marc Márquez vuelve por todo lo alto: el más rápido en Sepang 120 días después

Johann Zarco, veterano de la parrilla en la categoría reina, analiza las fortalezas de Márquez aunque también habla de cómo intentar superar a Ducati, favorita un año más para llevarse el título.

Marc Márquez es el gran favorito al título de MotoGP este 2026. El de Cervera conquistó su noveno mundial en 2025 con muchísima superioridad y eso ya le convierte en el candidato número uno a terminar el año levantando un nuevo campeonato.

Marc contará, en principio, con la ventaja de pilotar la mejor moto en la mejor escudería, al igual que su compañero 'Pecco' Bagnaia. La combinación hace pensar que Márquez volverá a ser el rival a batir. Algo que Johann Zarco no duda de cara a las opciones de otros pilotos de conquistar el Mundial.

"Desestabilizar a Ducati, sí, pero nunca destronar a Márquez. Tiene demasiada ventaja. Es demasiado rápido. (Por el título), seguro que será Márquez, salvo imprevistos. Bezzecchi puede encajar entre las Ducati y terminar segundo o tercero, pero no destronar a Márquez", asegura Zarco en declaraciones para 'Motosan'.

El francés ha visto una evolución muy potente en Marc: "Ha dado un paso más en su capacidad para dirigir una liga. Quizás ahora esté más maduro para competir por un título. Está reflexionando sobre sus errores. Ha cometido muy pocos y ha vuelto a su mejor nivel",

"Tiene talento, sin duda. Y tiene una moto increíble. Eso crea un equilibrio excepcional. Pero es su espíritu de lucha lo que supera al de un atleta promedio. No me refiero a otros pilotos, sino al de un atleta promedio. Tiene algo extra. Los atletas podemos decir que tenemos espíritu de lucha, quizás más que la persona promedio. Pero él está a otro nivel", concluye el piloto de Honda.