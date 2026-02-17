Un ex de MotoGP tiene claro dónde acabará Bagnaia en 2027: ¿Dejará de ser compañero de Marc Márquez?

Nobuatsu Aoki, expiloto de 500cc, ve "compatibles" los fichajes de "Aprilia con Bagnaia y Ducati con Acosta".

Tras los test en Sepang y antes del próximo en Buriram, Nobuatsu Aoki ha ofrecido su análisis sobre lo que espera que ocurra en 2026 en MotoGP.

El expiloto japonés, en declaraciones a 'Moto.it', ha afirmado que serán los Márquez quienes se disputen el título, desmarcando a Bagnaia de la ecuación.

"Marc estaba tranquilo y sereno. Álex estaba relajado. En mi opinión, Marc todavía tiene la ventaja, pero este año parece que será una lucha por el campeonato entre los hermanos Márquez", ha explicado.

A su vez, reflexionando sobre el mercado de fichajes de cara a 2027, el expiloto de 500cc se deja guiar por los rumores.

"Se rumorea que Bagnaia pasará de Ducati a Aprilia, Jorge Martín de Aprilia a Yamaha, Fabio Quartararo de Yamaha a Honda, Pedro Acosta de KTM a Ducati y Álex Márquez de Ducati a KTM, así que si estos traslados se materializan sería una gran reorganización", ha señalado.

Eso sí, si algún movimiento le parece coherente, ese es el de Pecco como sustituto de Martín y Acosta ocupando su lugar en Ducati.

"Los que parecen particularmente compatibles serían la Aprilia con Bagnaia y la Ducati con Acosta. Bagnaia es el tipo de piloto que puede pilotar cualquier moto, y parece adaptarse a la Aprilia, que es una moto de curvas. Si Acosta pilotara una Ducati, debería ser capaz de aprovechar al máximo sus habilidades de frenado innatas. De todos modos, es algo prematuro…", ha zanjado.