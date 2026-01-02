La confesión de Carlos Sainz: "Pude dejar el Dakar por la FIA o el Real Madrid"

El piloto madrileño arranca su 19º edición del Dakar este 3 de enero a sus 63 años. Y si lo hace, afirma, es porque en el pasado rechazó otros ambiciosos proyectos situados en lo más alto del deporte.

Carlos Sainz se prepara para afrontar un nuevo reto de la mano de Ford y Red Bull. Será el Dakar 2026 que da inicio este 3 de enero en Arabia Saudí. A sus 63 años, el madrileño es todo un veterano del torneo más duro del mundo del motor, aunque afirma, es una competición que podría haber abandonado en algún momento por varias razones.

"Era el momento. Si hubiese seguido adelante pues hubiese sido el momento de dejar de correr", una cuestión que el piloto ya aclaró en 'El Cafelito' de Josep Pedrerol hace un año, donde el bicampeón del mundo afirmó su "siempre disposición" a ayudar al club blanco. "Estuve a punto de dejar la competición por la presidencia de la FIA, pero también por todo el tema del Real Madrid", afirmaba Sainz en una entrevista a 'AS'.

"Me veo con Ford (en la actualidad), el día 3 estaré en la salida del Dakar; nadie sabe qué va a pasar a partir de entonces", aseguraba el piloto de cara a este nuevo reto. Sobre estas dos semanas, Sainz es optimista y se muestra muy claro sobre lo que significa para él correr con el equipo que confió en él en 1987.

"No han cambiado mis sensaciones. Ganar este Dakar sería muy bonito porque Ford fue una marca que me dio la oportunidad de llegar al Mundial (de rallys)... Si tenemos la suerte de ganarlo, lo primero que pido es que lo gane un Ford. Pero si puedo hacerlo yo, pues será algo muy bonito porque sería cerrar el círculo", afirmaba el piloto.

Sobre su coche, lo ve listo para el reto: "Sí, tenemos un año ya de experiencia, hemos rodado más que nunca, el coche está mejorado y tiene el bagaje de más de un Dakar, hay una gran igualdad y muchos candidatos, pero hemos mejorado".

Ha sido un año complejo para el madrileño, aunque útil para la preparación: "El trabajo realizado este año ha sido realmente bueno. Algunos de los rallys no han ido lo bien que me hubiese gustado, pero mi experiencia me dice que esto es a veces es bueno, porque significa que se pueden solucionar todavía problemas de cara al Dakar, como pasó el año que gané con el Audi".

Un apetito insaciable

Si algo tiene claro el piloto, es que no quiere parar de competir, y este mes buscará "afrontar el año con la ilusión y con las ganas para volver el año siguiente con garantías de hacerlo bien".

"Sigo teniendo mucha motivación para correr en rallys, me sigo divirtiendo y por eso estoy aquí. Si estoy aquí es porque disfruto", añadía Carlos Sainz para cerrar.