Gil Membrado, el pupilo de Sainz: "Carlos tiene todas las posibilidades de ganar este Dakar"

El piloto español, que dará el salto al mundial de rallies el año que viene, habla con 'Jugones' sobre Carlos Sainz, uno de sus grandes mentores.

Carlos Sainz busca su quinto Dakar con cinco marcas distintas. Le conoce bien su pupilo, el piloto Gil Membrado, que ha hablado en 'Jugones' sobre sus opciones en la carrera más dura del mundo y le ve muy preparado.

"Lo veo muy preparado y sobre todo muy motivado. Me sorprende lo motivado que está", dice Membrado.

Ve al Ford capaz de cualquier cosa en este Dakar: "Tiene un coche competitivo y obviamente Carlos es muy competitivo también".

Cierra con una frase demoledora. Sin duda apostaría por Carlos para la victoria: "Tiene todas las posibilidades de ganar este Dakar".