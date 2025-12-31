Nandu Jubany, cocinero con Estrella Michelin y piloto del Dakar: del menú de fin de año a la carrera más peligrosa del mundo

El piloto del Dakar ultima los menús de Nochevieja antes de llegar al Dakar casi el último: "Llegaré esta noche a Estambul y ya mañana, día 1, a Arabia Saudí".

Nandu Jubany es piloto, pero también cocinero con una Estrella Michelin. Va a ser de los últimos en llegar al Dakar porque este 31 de diciembre estaba ocupado en la cocina con el menú de Nochevieja.

"Ya estoy terminando mi trabajo, haciendo los menús de fin de año. Yo tengo claro que no me puedo ir antes. Llegaré esta noche a Estambul y ya mañana, día 1, a Arabia Saudí", cuenta el piloto en 'Jugones'.

"Probaré el coche, verificaciones y ya cambiaremos a modo carrera. Espero dar mucho gas", detalla Jubany.

Del menú de fin de año a la carrera más peligrosa del mundo. Esa es la increíble historia de Nandu Jubany.