Rally Dakar 2026: etapas, fechas y recorrido completo

La competición arrancará este sábado 3 de enero y finalizará el 17 de enero tras casi 5.000 kilómetros de recorrido y 13 etapas. Carlos Sainz buscará ganar su quinto Rally Dakar.

La Navidad marca un periodo de descanso en la gran mayoría de competiciones deportivas del mundo, donde los deportistas aprovechan las vacaciones para descansar y pasar tiempo con sus familias. Sin embargo, con el comienzo del año también da inicio a una de las competiciones más exigentes: el Rally Dakar.

La edición número 48 del Rally Dakar comienza este sábado 3 de enero inaugurando la temporada 2026 del motor. Una competición que se desarrollará hasta el 17 de enero en Arabia Saudí y que contará con 13 etapas en las que cientos de pilotos, entre las categorías de coche, camión y moto, correrán por el título de campeón.

El circuito comenzará en la ciudad de Yanbu con tres días de recorrido entre el prólogo del Dakar y la primera y segunda etapa; y pasará por distintas regiones como Al Ula, Hail, Riyadh, Wadi Ad Dawasir, Bisha, Al Henakiyah y Yanbu de nuevo, donde terminará el recorrido.

En total, los pilotos correrán casi 5.000 kilómetros en dos semanascon un día de descanso de por medio. Entre los corredores españoles, destacan Carlos Sainz, tetracampeón del Rally Dakar (2010, 2018, 2020 y 2024), junto a Lucas Cruz; y Edgar Canet, promesa del motociclismo.

David Castera, director del Dakar, ha explicado en 'Motorsport' cómo será el desarrollo del Rally este año a diferencia de 2025: "La dificultad es diferente a la del año pasado o al anterior, porque ahora el número de kilómetros es el factor más importante".

"Tenemos casi 5.000 kilómetros de etapas cronometradas, y eso es mucho. Hace mucho tiempo que no teníamos tantos kilómetros. Creo que este es uno de los Dakars más largos de la historia", añade Castera sobre esta edición del Rally Dakar.

Etapas maratón y recorrido al completo

Entre las 13 etapas que se encuentran dentro del calendario del Dakar, cuatro de ellas se disputarán en forma de maratón, donde los pilotos competirán sin la asistencia de sus equipos y tendrán que ser autosuficientes, acampar en campamentos minimalistas y realizar ellos mismos cualquier reparación mecánica.

Prólogo: 3 de enero / Yanbu / 98 kilómetros de distancia (23 km especiales)

Etapa 1: 4 de enero / Yanbu / 518 kilómetros de distancia (305 km especiales)

Etapa 2: 5 de enero / Yanbu-Al Ula / 504 kilómetros de distancia (400 km especiales)

Etapa 3: 6 de enero / Al Ula / 666 kilómetros de distancia (422 km especiales)

Etapa 4 (maratón): 7 de enero / Al Ula / 526 kilómetros de distancia (451 km especiales)

Etapa 5 (maratón): 8 de enero / Hail / 417 kilómetros de distancia (356 km especiales)

Etapa 6: 9 de enero / Hail-Riyadh / 920 kilómetros de distancia (331 km especiales)

Día de descanso: 10 de enero

Etapa 7: 11 de enero / Wadi Ad Dawasir / 876 kilómetros de distancia (462 km especiales)

Etapa 8: 12 de enero / Wadi Ad Dawasir / 717 kilómetros de distancia (481 km especiales)

Etapa 9 (maratón): 13 de enero / Wadi Ad Dawasir - Bisha / 540 kilómetros de distancia (418 km especiales)

Etapa 10 (maratón): 14 de enero / Bisha / 417 kilómetros de distancia (371 km especiales)

Etapa 11: 15 de enero / Bisha - Al Henakiyah / 882 kilómetros de distancia (347 km especiales)

Etapa 12: 16 de enero / Al Henakiyah - Yanbu / 718 kilómetros de distancia (310 km especiales)

Etapa 13: 17 de enero / Yanbu / 141 kilómetros de distancia (105 km especiales)