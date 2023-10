Marc Márquez ha tenido muchos rivales en la más de una década que lleva pilotando en MotoGP. Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, Valentino Rossi, entre otros muchos. le han puesto las cosas muy complicadas en la trazada.

Sin embargo, hay uno que da la sensación que podría haber sido una auténtica pesadilla para Márquez y los aspirantes al título de aquellos años. De hecho lo fue pero durante muy poco tiempo.

Se trata del australiano Casey Stoner que en sus vitrinas solo guarda un mundial pero que su pilotaje invita a pensar que podría haber ganado muchos más.

Fue compañero de Marc en Honda y es el propio Márquez el que reconoce lo buen piloto que era: "Para mí Stoner es uno de los pilotos que me hubiera gustado, no digo competir contra él, porque tienes que estar a su nivel, si no verlo en pista, ir detrás de él, seguirlo a ver qué es lo que hace diferente".

"Era un animal. Teníamos un estilo de pilotaje muy similar. Utilizamos mucho los frenos y de manera muy similar. Utilizamos el acelerador también muy parecido y, de hecho, el electrónico mío era el suyo y utilizaba más la electrónica del tipo Stoner que la de Dani (Pedrosa)", ha añadido el español en unas declaraciones en 'Diario AS'.

"Es uno de esos pilotos que podría haber ganado muchísimo pero, bueno, tuvo una serie de factores que no le ayudaron", reconoció Márquez.

Hay que recordar que Stoner se vio obligado a retirarse en el punto más álgido de su carrera debido a lo que él argumentó como "temas personales".