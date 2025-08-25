Muere la actriz Verónica Echegui a los 42 años

El contexto La actriz se dio a conocer en 2006 con su papel en 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna. En 2022 ganó un Goya como directora por el cortometraje 'Tótem loba'.

La actriz y directora Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años. Nacida en Madrid en 1983 como Verónica Fernández de Echegaray, alcanzó la fama en 2006 con la película 'Yo soy la Juani', por la que obtuvo una nominación al Goya. También fue nominada por otros trabajos y se hizo con el galardón en 2022 como directora. Sus proyectos más recientes incluyen la serie 'A muerte' y la película 'Justicia artificial'. El presidente Pedro Sánchez ha lamentado su pérdida en redes sociales, destacando su talento y humildad.

La actriz Verónica Echegui falleció este domingo a los 42 años, según ha avanzado este lunes el diario 'El Mundo' y ha confirmado la Unión de Actores y Actrices. La también directora había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermedad, según el citado medio. La capilla ardiente está instalada en el Tanatorio de la Paz, en Alcobendas.

Nacida en Madrid en 1983 como Verónica Fernández de Echegaray, se dio a conocer en 2006 como protagonista de la película 'Yo soy la Juani', de Bigas Luna, un papel que le valió la nominación al Goya a Mejor Actriz Revelación. También estaría nominada por 'El patio de mi cárcel', 'Katmandú, un espejo en el cielo' -película por la que obtuvo el premio Gaudí- y 'Explota, explota', pero fue en 2022 cuando ganó el Goya por su debut como directora con el cortometraje de ficción 'Tótem loba'.

Con medio centenar de títulos como actriz en su trayectoria, su trabajo más reciente fue la serie 'A muerte', una comedia romántica de Atresmedia estrenada este mismo año y dirigida por Dani de la Orden. En ella interpretaba el papel de Marta, implicada en una relación de dos treintañeros que no están en su mejor momento.

Además, Verónica Echegui participó en películas como 'Tocar el cielo', de Marcos Carnevale; '8 citas' de Peris Romano y Rodrigo Sorogoyen; 'La casa de mi padre' de Gorka Merchant; 'La gran familia española', de Daniel Sánchez Arévalo, o 'Kamikaze', entre otras.

Su inesperado fallecimiento ha conmocionado al mundo de la cultura y al público. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado la pérdida de la actriz a través de las redes sociales. "Recibo impactado la noticia del fallecimiento de Verónica Echegui, una actriz con un talento y una humildad enormes que se marcha demasiado joven. Mi abrazo sincero en estos momentos tan duros para toda la familia y amigos", ha trasladado.