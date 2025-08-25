Ahora

Sorteo de la Champions League 2025: horario, formato, equipos clasificados y dónde ver en TV

Este jueves 28 de agosto se llevará a cabo el sorteo de la fase de liga de la UEFA Champions League que lleva implementada desde la temporada pasada.

Mónaco se vuelve a vestir de gala para albergar el sorteo de la fase de liga de la Champions League. El formato introducido en la pasada temporada donde los equipos disputarán ocho partidos y competirán en un grupo único formado por los 36 participantes de la competición.

El jueves 28 de agosto a las 18:00 hora peninsular se realizará el sorteo. Allí, Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Athletic Club y Villarreal conocerán sus rivales en esta segunda edición de esta liga. Los ocho mejores clasificados pasarán directamente a los octavos de final.

Del noveno al vigesimocuarto puesto tendrán que realizar un enfrentamiento de dieciseisavos adicional a ida y vuelta como la edición pasada. Los 36 clubes serán desglosados en cuatro bombos atendiendo a su coeficiente individual.

En el bombo 1 lo liderará el Paris Saint-German, como campeón de la pasada edición, y estarán en este el Real Madrid y el FC Barcelona. Por otro lado, el Atlético de Madrid y el Villarreal estarán en el segundo. El Athletic Club estará en el cuarto.

Habrá una bola por equipo y para saber sus enfrentamientos será un software el que revelará los ocho rivales que tendrá, así como si empezarán jugando de visitante o de local. La web de laSexta Deportes hará un minuto a minuto de lo que ocurra en el sorteo. En TV se podrá ver a través de 'Movistar Plus'.

Sorteo de Europa League y Conference

En el mismo escenario que el de la Champions, también se celebrará el sorteo de la Europa League donde están clasificados el Celta de Vigo y el Real Betis Balompié. Para conocer el destino de estos habrá que esperar al viernes 29 de agosto a las 13:00 hora peninsular española.

Conjuntamente también se definirá el sorteo de la Conference League donde el Rayo Vallecano puede participar si resuelve su eliminatoria previa contra el Neman Grodno de Bielorrusia.

