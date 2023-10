El caso de 2015 entre Valentino Rossi, Marc Márquez y Jorge Lorenzo aún colea en el mundo de MotoGP y podría servir de ejemplo para explicar lo que puede ocurrir (o no) en este tramo final de temporada.

Entonces, en la penúltima carrera de la temporada en Malasia, el italiano le dio una patada al de Cervera y fue sancionado para la última cita del año en Cheste saliendo desde el último lugar.

Rossi remontó, pero cuando llegó a la altura de Marc, el de Honda sirvió de escudero a Lorenzo, tapando a Valentino y dejándole el Mundial en bandeja a Jorge ante el enfado de 'Il Dottore'.

Pues bien, ocho años después, la historia podría repetirse en la categoría reina con Australia, Tailandia, Malasia, Qatar y Valencia como las últimas carreras del calendario.

Con 185 puntos en juego, la ventaja de Pecco Bagnaia sobre Jorge Martin es de tan solo 18 unidades... y puede pasar de todo.

Al piloto de Pramac le han preguntado si cree que podría darse de nuevo el denominado 'biscotto' con el equipo Mooney VR46, motorizado por Ducati, como tercer protagonista.

El de San Sebastián de los Reyes no cree que Marco Bezzecchi, líder del equipo y tercero en el Mundial a 45 puntos del español, vaya a ayudar a Bagnaia.

"No, no creo. Creo que Bezzecchi tiene que mirar por sus intereses, y sus intereses no creo que sean ayudar a Pecco", ha explicado en declaraciones recogidas a 'As'.

"Al contrario, creo que son intentar pelear por ese tercer puesto del Mundial e incluso recuperar puntos", ha añadido.

De hecho cree que, con suerte, el piloto italiano puede meterse en la batalla que mantiene con Pecco: "Creo que Bezzecchi aún tiene la posibilidad de incluso ganar el campeonato. Así que espero que no".