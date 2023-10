Desde que se confirmó el fichaje de Marc Márquez por Gresini Racing al piloto de Cervera se le ha podido ver mucho más relajado. Sin embargo hay una serie de incógnitas relacionadas con su marcha a la escudería italiana que aún no se han resuelto.

La primera de todas es cuándo podrá Márquez probar la moto con la que correrá el año que viene. Las intenciones del octocampeón del mundo son las de participar con la Ducati en los test del 28 de noviembre en Valencia.

"No está confirmado ciento por ciento... Espero que sí... Para un invierno más relajado, bastante. Más preocupante, sobre todo es porque hay esta intriga por probarla, pero de momento está trabajando mi gente en ello", explicó el piloto.

Además, en los últimos días se ha conocido un dato que parece no sentar bien a los seguidores de Márquez. El piloto de Cervera no correrá con la Ducati 2024 si no que lo hará con la de este año.

A pesar de que se ha generado revuelo con esta medida impuesta desde la escudería de Paolo Ciabatti, que si ha dado ese privilegio a su otro equipo satélite, Pramac, Márquez lo ve con una cierta normalidad y ha explicado el porqué de esta situación.

"Bueno, por lo que tengo entendido te lo ganas en pista. Si vas más rápido te dan más cosas y si vas menos rápido pues tienes menos cosas... Yo he firmado con Gresini y es ahí donde Gresini, Gigi o todos, me lo tendré que ganar en pista", confesó el español en rueda de prensa.

Con respecto a la carrera de este fin de semana en Australia, Márquez ha descartado, de momento, proponer que a lo mejor no se corra, como ha hecho su aún compañero en Honda, Joan Mir.

"No, no, porque se tiene que valorar el mismo domingo. No creo que valorarlo antes... Si hay agua, pues habrá que poner neumáticos de agua. Y si hay viento pues se tendrá que ir más lento. Y y si hay mucha agua o hay 'acuaplanning' será Dirección de Carrera la que decida, como ya hizo en Motegi", explicó Marc.