Lamine Yamal no esconde su relación con Nicki Nicole: la foto de sus stories que aviva los rumores de un posible romance

Lamine Yamal no esconde su relación con Nicki Nicole: la foto de sus stories que aviva los rumores

Tras un verano repleto de rumores acerca de su posible relación con Nicki Nicole, Lamine Yamal ha publicado hoy una foto del cumpleaños de la cantante en la que ambos posan juntos ante la cámara.

Nicki Nicole ha cumplido 25 años y lo ha hecho en muy buena compañía. Uno de los que celebraron con ella este día tan especial, es ni más ni menos que Lamine Yamal, con quien se la lleva relacionando en las últimas semanas.

Ha sido el propio futbolista quien ha publicado esta fotografía en sus stories de Instagram, haciendo caso omiso a los rumores y, definitivamente, echando más leña al fuego a este 'salseo' que nos lleva teniendo en vilo todo el mes de agosto.

La imagen habla por sí sola, con el deportista y la cantante argentina sentados juntos y abrazados entre flores, globos con forma de corazón y pétalos de rosa, y frente una gran tarta.

¿La instantánea podría haber sido tomada en una hipotética fiesta previa privada en la que ambos decidieron celebrar en solitario el cumpleaños de la artista?