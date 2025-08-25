Un brote de salmonela deja más de un centenar de intoxicados en un hotel de La Manga (Murcia)

Los detalles Desde la tarde del sábado, los afectados han presentado un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre.

Un brote de Salmonella ha afectado a más de cien personas en un hotel de La Manga del Mar Menor, en Murcia. Aunque solo dos personas permanecen hospitalizadas, su estado no es grave. La intoxicación se produjo durante el almuerzo del sábado, y los análisis microbiológicos confirmaron la presencia de Salmonella. Se ha suspendido la actividad de la cocina del hotel y se ha ordenado su limpieza y desinfección. Los afectados han presentado síntomas como vómitos, diarrea y dolor abdominal. El servicio de emergencias 061 ha movilizado cinco unidades, y 20 pacientes fueron trasladados al Hospital Santa Lucía, donde solo dos siguen en observación. Las autoridades investigan el origen del brote.

