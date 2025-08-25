Ahora

Su estado no es grave

Un brote de salmonela deja más de un centenar de intoxicados en un hotel de La Manga (Murcia)

Los detalles Desde la tarde del sábado, los afectados han presentado un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre.

Más de un centenar de personas han resultado afectadas por un brote de salmonela originado en un hotel de La Manga del Mar Menor (Murcia), aunque solo dos se encuentran ingresadas en el hospital y su estado no es grave.

La intoxicación, al parecer, se produjo durante el almuerzo del sábado y los primeros resultados microbiológicos de los pacientes ingresados han confirmado que el agente causal es la salmonela, según han informado a EFE fuentes de la consejería de Salud.

Por ello, se ha decretado la suspensión cautelar de la actividad de la cocina del hotel, y se ha ordenado una limpieza y desinfección exhaustiva de las instalaciones.

Desde la tarde del sábado, los afectados han presentado un cuadro clínico de vómitos, diarrea y dolor abdominal, en algunos casos acompañado de fiebre. Dado el número de afectados, el servicio de emergencias 061 ha movilizado cinco unidades para la atención in situ, y un total de 20 pacientes han sido trasladados al servicio de Urgencias del Hospital Santa Lucía para su valoración.

Todos han recibido el alta médica menos dos, que se encuentran en observación con los síntomas referidos. Según fuentes de la consejería de Salud, miembros del Servicio de Epidemiología e inspectores de Seguridad Alimentaria desplazados al hotel trabajan en la recogida de muestras de los alimentos servidos y en la toma de coprocultivos de los manipuladores de alimentos para identificar el origen exacto del brote.

