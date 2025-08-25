La promesa de Sinner a sus padres sobre su temprana retirada

El número 1 del mundo ha confesado qué le dijo a sus padres cuando comenzó su carrera como tenista.

"Si llegaba a los 23 o 24 años y..."

Antes de su debut en el US Open ante Vit Kopriva, Jannik Sinner compareció ante los medios de comunicación en rueda de prensa este domingo.

Entre otros aspectos, el italiano recordó sus inicios como tenista y desveló una llamativa promesa que le hizo a sus padres hace poco menos de una década.

Y es que el actual número 1 del mundo, consciente de las dificultades económicas que entrañaba cumplir su sueño, le aseguró a sus progenitores que lo dejaría si no llegaba al top-200 antes de los 24 años.

"Les dije que si llegaba a los 23 o 24 años y no estaba entre los 200 mejores, dejaría de jugar, porque no nos lo podemos permitir con el dinero que teníamos", señaló.

"Viajar a los torneos cuesta mucho dinero. Tuve mucha suerte de que, cuando ya tenía 18 años, empecé a ganar dinero y me sentí seguro", añadió.

Ahora, casi 10 años después, Sinner ocupa el lugar más alto del ranking ATP, ha levantado cuatro Grand Slams y junto a Carlos Alcaraz está llamado a dominar el tenis en los años venideros.