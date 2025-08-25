Los mensajes de los bomberos de una brigada de Castilla y León muestran la descoordinación en plena ola de incendios: "Estamos de brazos cruzados"

El contexto laSexta ha tenido acceso a un chat de miembros de la Brigada Heli-transportada de Castilla y León. En él denuncian la descoordinación sufrida y cómo les dejaron parados, de brazos cruzados, a pesar de ofrecerse a trabajar tanto en su comunidad como en la vecina Extremadura.

España enfrenta una crisis de incendios con una docena de focos graves activos, mientras aumentan las críticas hacia la gestión de las comunidades autónomas. Miembros de la Brigada Heli-transportada de Castilla y León, según mensajes a los que ha accedido laSexta, revelan descoordinación y frustración al permanecer inactivos pese a ofrecerse para combatir el fuego en su región y en Extremadura. El incendio de Jarilla en Cáceres avanza sin control, mientras bomberos de Ávila se desesperan por la falta de movilización. Critican a la Junta por el descontrol y a Mañueco por no gestionar adecuadamente los recursos.

Es 20 de Agosto, el incendio de Jarilla, en Cáceres, avanza descontrolado. Mientras, en un grupo de WhatsApp al que ha tenido acceso laSexta, bomberos de Castilla y León, de la vecina provincia de Ávila, se desesperan porque nadie los moviliza. "Brazos Cruzados pese a que.. Jarilla descontrolado", escribe uno de los bomberos en el grupo de mensajería instantánea. Ángel Malanda, es uno de ellos, y explica a laSexta que "desde el primer día, veíamos el hongo, y luego es que ya las cenizas caían en la propia base".

En los mensajes que se intercambian cuentan cómo pasaban los días y no pasaba nada. Denuncian que llamaban por radio hasta cinco veces al día para avisar de que estaban en la base con los brazos cruzados. "La respuesta es que nos mantengamos a la espera!!! mientras en Riaño despacho nuestra liada!! Sigue con mucho frente activo... Son cosas que ya a uno le revienta!!! En fin!!!", escribe uno de los bomberos en el grupo.

Cabreados, no podían hacer nada. "Así estuvimos hasta ocho o nueve días hasta que por fin nos movilizaron al sector de candelario", relata Ángel Malanda.

"Para que luego diga el h.p. de Mañueco que es por culpa del humo... que no salen los medios", recoge otro de los mensajes de WhatsApp que corresponden a un documento en el que ellos mismos han registrado todas las incidencias en Castilla y León durante la oleada de incendios. "El propio Mañueco reconoció que había tenido medios estatales parados. También de su propia comunidad. Mañueco no sabe ni lo que tiene, no saben lo que tienen", ha denunciado Ángel.

Los bomberos de la brigada denuncian un absoluto descontrol por parte de la Junta y no entienden como tampoco se les permitía movilizarse con agilidad, incluso dentro de la propia comunidad autónoma.