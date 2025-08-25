Israel mata al menos a 15 personas, entre ellas cuatro periodistas, en un doble ataque contra el hospital Nasser de Gaza

Los detalles Al primer ataque, dirigido contra el cuarto piso del centro hospitalario, le siguió un segundo ataque cuando llegaron las ambulancias para socorrer a los heridos, según las autoridades gazatíes.

Un doble ataque israelí contra el hospital Nasser en Jan Yunis, Gaza, ha dejado al menos 15 muertos, incluidos tres periodistas y un rescatista, según autoridades gazatíes y fuentes médicas. El Ministerio de Sanidad de Gaza denuncia que el primer ataque impactó el cuarto piso del hospital, seguido de otro ataque al llegar las ambulancias. Entre las víctimas están los periodistas Hossam Al Masri, Mohamed Salama y Mariam Abu Daqqa. Un rescatista, Imad Abdul Hakim Al-Shaer, también ha sido asesinado. Imágenes del segundo ataque muestran a personas en una escalera de incendios siendo alcanzadas directamente.

Israel vuelve a golpear un hospital de la Franja de Gaza. Un doble ataque israelí perpetrado en la mañana de este lunes contra el hospital Nasser, en la sureña ciudad de Jan Yunis, ha matado al menos a 15 personas, entre ellas cuatro periodistas que trabajaban para agencias de noticias y televisiones internacionales y un rescatista, según las autoridades gazatíes y fuentes médicas citadas por Efe y Reuters.

El Ministerio de Sanidad de Gaza ha denunciado que "el primer ataque tuvo como objetivo el cuarto piso del Complejo Médico Nasser, seguido de un segundo ataque a la llegada de las ambulancias para rescatar a los heridos y muertos". Las autoridades gazatíes hablan además de "numerosos heridos".

El hospital habría recibido al menos dos impactos, uno de ellos sobre un grupo de periodistas. Los informadores asesinados han sido identificados como Hossam Al Masri, que trabajaba para la agencia Reuters; Mohamed Salama, cámara de la cadena catarí 'Al Jazeera'; Mariam Abu Daqqa, que trabajaba para agencias de noticias como AP y televisiones internacionales; y Moaz Abu Taha, reportero de la cadena estadounidense 'NBC'.

Reuters ha confirmado que Al Masri trabajaba para la agencia, al igual que el fotógrafo Hatem Khaled, que ha resultado herido. Los periodistas asesinados desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza ascienden así a 244, según datos del Gobierno del enclave.

Además, al menos un rescatista de Defensa Civil, el bombero Imad Abdul Hakim Al-Shaer, ha sido asesinado en este ataque, según ha informado la organización en un comunicado citado por Efe, que informa a su vez de siete heridos más entre sus trabajadores "mientras intentaban rescatar a los heridos y recuperar a los muertos".

En las imágenes del segundo ataque difundidas por la televisión egipcia 'Al Ghad' se ve a cinco personas subidas al último piso de una escalera de incendios, entre ellas al menos un periodista y dos trabajadores de rescate, que son impactados de lleno.

Una guerra letal para la prensa

La ofensiva israelí en Gaza se ha convertido en una de las guerras más mortíferas desde hace décadas para los periodistas, según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ).

Muchos han sido asesinados en ataques del Ejército israelí dirigidos directamente contra ellos, como el que mató a los reporteros Anas al Sharif (el objetivo del ataque) y Mohammed Qreiqeh, así como los operadores de cámara Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, todos ellos trabajadores de 'Al Jazeera'; así como el periodista Mohammed Khalidi, de la plataforma digital palestina 'Sahat'.

En mayo, Reporteros Sin Fronteras pidió a la Corte Penal Internacional que los periodistas palestinos puedan comparecer como víctimas, y no solo como testigos, en su investigación para determinar si Israel ha cometido crímenes de guerra en Gaza. Los reporteros gazatíes son los únicos que informan sobre lo que sucede en la Franja, ya que Israel veta la entrada al territorio israelí de la prensa internacional, a pesar de las múltiples ocasiones en que se le ha solicitado.