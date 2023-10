Hace escasos días que Max Verstappen conquistó su tercer campeonato del mundo. A pesar de solo tener 26 años, el piloto de Red Bull parece conducir como si llevara décadas haciéndolo y su superioridad sobre el asfalto las últimas dos temporadas ha sido incontestable.

A pesar de su talento como piloto de Fórmula 1, Verstappen ya ha dicho varias veces que no quiere dedicarse solo al 'Gran Circo'. Para sorpresa de todos los aficionados del mundo del motor, Max mostró admiración por cómo se ha retirado Valentino Rossi y aseguró que cuando le toque a él, le gustaría seguir los pasos del italiano.

"Cuando me retire seguiré corriendo, pero no en el mundo de los grandes premios (la Fórmula 1). Estaría bien hacerlo como Valentino Rossi, me gusta verle correr en el GT, una categoría que me interesa porque hemos inscrito nuestro propio coche", explicó el neerlandés en 'La Gazzetta dello Sport'.

Verstappen ha mostrado su agrado por el enfoque de la retirada de Rossi y todo apunta a que intentará imitar a Valentino en unos años: "Ha hecho todo lo que ha podido en MotoGP con una carrera totalmente loca y ahora se siente bien mientras sigue trabajando duro y con ganas de volver a ganar. Creo que buscaré algo parecido en el futuro".