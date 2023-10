Pecco Bagnaia ha recuperado el liderato de MotoGP después de su victoria en el Gran Premio de Indonesia y de la caída de su gran rival, Jorge Martín. Y en el podio dejó muchos gestos que han sido muy llamativos.

Ahora Jorge Lorenzo, expiloto de la competición, le ha pedido al italiano que tenga cuidado con esos gestos porque podría "despertar a la bestia", refiriéndose así a Jorge Martín.

"Estos gestos no van bien... no enfades a la bestia que esto no ha acabado. Ten a tu enemigo tranquilo, no lo cabrees", ha comentado el campeón de MotoGP en el canal 'DAZN'.

Al cruzar la línea de meta, Pecco se puso de pie sobre la Ducati y se llevó la mano a la oreja. Gesto que repitió cuando subió al podio. Cuenta con 18 puntos de ventaja en el campeonato del mundo.

"Inteligentemente, le conviene perfil bajo y ha tenido un poco de suerte, que Martín ha cometido ese error. Perfil bajo y no enfadar a Jorge porque va a venir con más fuerza. No ha ganado la carrera Bagnaia, la ha perdido Martín", insiste Lorenzo en su mensaje.

"Lo ideal es no hacerlo, porque es mejor no calentar al rival y dejarlo lo más manso posible, pero todos tenemos orgullo y es difícil controlar esas reivindicaciones...", sentencia.

MotoGP se traslada este fin de semana a Australia, donde en el circuito de Phillip Island se disputará la carrera. Quedan cinco pruebas para el final y el campeonato está al rojo vivo. Y Pecco debería escuchar a Lorenzo: "No enfades a la bestia...".