Bezzecchi se derrumba; tremendo su sufrimiento en Silverstone: "Me van a ayudar a subir a la moto"

El piloto italiano ha atravesado un mes de parón "difícil", en el que ha estado recuperándose de la fuerte caída que sufrió en Saschenring. Ha vuelto como el más rápido para el GP de Gran Bretaña, aunque afirma que "aún sigue sufriendo".

Marco Bezzecchi está de vuelta y lo ha demostrado con una increíble sesión de libres en Silverstone. Hace menos de un mes, el italiano sufrió una caída en Alemania que le provocó una fractura en la clavícula. Después de pasar por quirófano y "hacer todo lo posible por regresar", el piloto de Aprilia logró el tiempo más rápido de la pista en los libres, "al menos por un día".

"No (esperaba hacer una vuelta así). Para nada... No hay nada que decir, no lo esperaba", aseguró Bezzecchi tras la prueba. Buena prueba de la sorpresa del exlíder del campeonato fueron las imágenes en las que se veía al piloto completamente emocionado tras el gran resultado junto a sus compañeros en el 'box' de Aprilia.

"El día ha sido fantástico, estoy muy contento pero el balance del día es un poco distinto, en términos de ritmo estoy sufriendo un poco más", explicó Marco, y a continuación compartió los motivos que aún "limitan" su pilotaje.

"Cuando enlazo cuatro o cinco vueltas comienzo a sufrir, y al final de la sesión estaba súper cansado. Las dos lesiones han sido difíciles de gestionar, la cirugía y la operación fueron complicadas. Han sido días difíciles en casa, ha costado desconectar, imposible", confesó el de Rímini.

'Bez' apura así sus opciones de recuperar el liderato, después de ser superado por Jorge Martín, Ai Ogura y Marc Márquez, aunque afirma, "sigue forzándose" sobre la moto: "Especialmente por la rodilla. Es una lesión menor, pero al final es lo que me está volviendo loco". Y para cerrar, compartió sus sensaciones para la que será una exigente jornada de sábado en Silverstone, con la Q2 y la 'sprint' en juego.

"Mañana seguro que va a ser un día súper duro. Espero poder terminar las dos carreras... puede que me tengan que ayudar a subir a la moto", sentenció Bezzecchi, aún muy resentido de unos problemas físicos que no están siendo suficiente para frenarle. El GP de Gran Bretaña de este fin de semana supondrá una prueba más dura de lo normal para el italiano, que busca recuperar el ritmo que le convirtió a principios de año en el más rápido de toda la parrilla de MotoGP.

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