Todo aciertan con Alonso: el divertido test entre los pilotos de Fórmula 1

La parrilla del 'Gran Circo' se somete a un nuevo examen en el que deben adivinar de qué piloto se trata solo sabiendo el dorsal.

La Fórmula 1 está en pleno parón estival. Son muchas las escuderías que trabajan a contrarreloj para llegar con el máximo rendimiento al Gran Premio de Países Bajos. Aston Martin es una de ellas después de haber firmado un prometedor Gran Premio de Hungría.

La escudería británica fue capaz de mejorar uno de los peores monoplazas de la parrilla y el futuro de Fernando Alonso pareció dar un cambio importante en Hungaroring. Las sensaciones fueron muy diferente y prometedoras hasta el punto de que el asturianó aseguró que había comenzado "un nuevo mundial".

En este tiempo de descanso, la cuenta oficial de la Fórmula 1 ha publicado un vídeo en el que se ve a los pilotos adivinando dorsales que llevan sus monoplazas. Curiosamente, a nadie se le escapa que Fernando luce el '14'.

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