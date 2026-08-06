Bezzecchi confirma haber recibido ayuda de Valentino Rossi para superar sus problemas físicos

El piloto de Aprilia ha recurrido a su compatriota para llegar totalmente recuperado de la fractura que sufrió en la última cita de MotoGP en Alemania, que espera haber dejado atrás para el fin de semana en Silverstone.

Se está viviendo en 2026 una temporada de MotoGP donde la emoción y la intensidad están siendo las principales protagonistas. Después de un espléndido inicio de Marco Bezzecchi, con una Aprilia muy fuerte, varios fines de semana negativos han hecho al italiano caer hasta el cuarto puesto, aunque la cabeza de la clasificación sigue muy apretada.

Jorge Martín es el actual líder, seguido de Ai Ogura y Marc Márquez, que tras los problemas físicos y de resultados de principio de año, está firmando una impresionante remontada a la altura de muy pocos. Durante el parón veraniego, Bezzecchi ha aprovechado para descansar y encarar Silverstone de la mejor forma posible, para lo que ha recurrido a uno de los pilotos más grandes que ha pasado por la categoría reina, Valentino Rossi.

"Sí, obviamente le he visto, he hablado con él, pero no hemos hablado demasiado del campeonato. Mi condición física ha sido el principal tema de conversación. Siempre es fantástico pasar tiempo con él y esperemos poder hablar sobre el campeonato después de ver que tal mis sensaciones sobre la moto", explicaba el italiano, que continúa recuperándose de la caída sufrida durante la Q2 en Alemania. Marco sufrió una fractura de clavícula izquierda que le obligó a ausentarse el domingo en Saschenring.

"Normalmente siempre aprendes más de los momentos en los momentos difíciles", aseguraba el piloto de Aprilia, que luego echó la vista atrás para analizar la primera mitad de campeonato. "He tenido un arranque fabuloso y luego un periodo duro antes del parón veraniego. Con mi equipo tenemos una relación muy fuerte, están muy cerca de mí. Siempre he dado el máximo para tratar de hacerlo lo mejor posible y voy a continuar en esta línea hasta el final", sentenció para 'DAZN' en la rueda de prensa previa al Gran Premio de Gran Bretaña.

Unas palabras que confirman que aún habrá Marco Bezzecchi para rato durante lo que resta de año. Un rival más en la lucha por el título que le pondrá las cosas difíciles a Márquez y Martín, los dos candidatos españoles mejor colocados a estar alturas, a los que 'Bez' avisa, "voy a seguir luchando hasta el final".

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