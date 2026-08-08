La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"

¿Por qué es importante?El fuego declarado este jueves en Raboconejo de Niebla (Huelva) ya ha quemado alrededor de 4.000 hectáreas y permanece en situación operativa 2 por su evolución y los constantes cambios de viento.

Setenta personas permanecen en aislamiento preventivo debido al incendio en el paraje Raboconejo de Niebla, Huelva. El consejero de Presidencia y director del Plan Infoca, Antonio Sanz, informa que la fase de emergencia sigue activa por la inestabilidad del incendio. La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha sumado a las labores de extinción, con 60 efectivos y 15 vehículos, junto al dispositivo del Plan Infoca compuesto por 10 medios aéreos, 215 efectivos y 79 vehículos. Los constantes cambios de viento han complicado la situación, llevando a elevar la emergencia a situación operativa 2 ante el riesgo de expansión.

Setenta personas se mantienen en alejamiento preventivo a consecuencia del incendio declarado el pasado jueves en el paraje Raboconejo de Niebla (Huelva), según ha informado el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias y director del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía (Plan Infoca), Antonio Sanz.

Debido a la "inestabilidad" del incendio, queha arrasado ya 4.000 hectáreas, continúa activada la fase de emergencia, situación operativa 2 y se ha incorporado la Unidad Militar de Emergencias (UME) para llevar a cabo las labores de extinción. Diez medios aéreos, 215 efectivos y 79 vehículos componen el dispositivo del Plan Infoca, a los que se suman 60 efectivos y 15 vehículos de la UME, según ha señalado el vicepresidente primero de la Junta, Antonio Sanz, en una publicación en la red social X.

En recientes declaraciones, el consejero ha explicado cómo se va a proceder durante las próximas horas y ha destacado que existe una "ventanilla de oportunidad" hasta las 14:00 horas de este sábado. Según ha señalado, lo que se haga hasta entonces será fundamental para tratar de frenar el avance del incendio.

"En este momento, este incendio tiene un escenario muy complicado. Por suerte, no tenemos zonas de afectación de viviendas o personas que corran peligro, al menos con el comportamiento tal y como viene", ha explicado.

La UME se incorpora a las tareas de extinción del incendio de Niebla ante "un escenario muy complicado"

La prioridad absoluta está en la cabeza del incendio, donde los efectivos están tratando de cerrar el frente. Hasta las 14:00 horas, "hay que volcar todas las actuaciones en cabeza" para que, cuando vuelva a cambiar el viento, previsiblemente en torno a esa hora, ya se haya podido intervenir de manera eficaz para intentar frenarlo.

Existe confianza en conseguirlo antes de las 14:00 horas, aunque el consejero ha advertido que será "muy difícil" y que no pueden asegurar que se vaya a lograr, "a pesar de la ingente cantidad de medios" desplegados.

"A partir de las 16:00 horas se nos vuelve a complicar el incendio y depende de lo que hayamos logrado hasta las 14:00 horas, el incendio puede ponerse como ayer, francamente complicado, porque vuelve el viento de suroeste".

El consejero ha advertido así de la evolución prevista del incendio y ha señalado que las perspectivas meteorológicas no son favorables. "No nos está ayudando nada. Por eso hablamos de pocas ventanas de oportunidad, por no decir ninguna. La noche va a ser mala y el viento y la climatología no nos van a ayudar nada", ha afirmado.

En este contexto, ha subrayado que la evolución del incendio dependerá de los trabajos que se consigan completar durante las próximas horas: "El incendio va a depender de lo que alcancemos hasta las 14:00 horas".

El consejero también ha destacado que durante la pasada noche se produjeron numerosos focos secundarios, lo que dificultó que los medios pudieran desarrollar una labor eficaz. "Pocas veces he visto tal multitud de focos secundarios", ha señalado.

Como elemento ligeramente positivo, ha apuntado a las previsiones meteorológicas para mañana, que, según ha explicado, son más optimistas.

La actuación contra el incendio

"Los trabajos de esta mañana se centran en confinar el flanco norte y la cabeza del incendio al noreste mediante maquinaria pesada, quemas de ensanche y medios aéreos, y se avanzará en dirección sureste por la pista del Manzanito con apoyo de medios aéreos para controlar posibles focos secundarios", ha detallado.

El segundo objetivo es encerrar el incendio hacia el sur, contra la carretera A-493, mientras que el tercero pasa por establecer una línea de control en el cortafuegos situado al norte de la planta de reciclaje para limitar su avance entre las carreteras A-493 y H-3106.

Todas las tareas previstas para esta noche se han acometido, aunque no se han logrado todos los objetivos debido a los cambios de viento, que han dificultado las labores de extinción.

El consejero también ha agradecido la colaboración de la población. Entre los aspectos favorables, ha destacado que no ha sido necesario habilitar albergues ni realizar grandes evacuaciones, ya que se ha optado por el alejamiento preventivo.

Actualmente, 70 personas permanecen en alejamiento preventivo. La gran mayoría, según ha explicado, procede de segundas viviendas y, por tanto, se encuentra en su primera residencia. La medida afecta a las zonas de Raboconejo, Caballón, Tumbalejo, La Florida y Las Arenas, además de a viviendas diseminadas. Tan solo cinco personas han necesitado alojamiento y se encuentran en un hotel.

En cuanto al dispositivo de extinción, ha destacado que se cuenta con un amplio despliegue de medios. Durante la jornada del viernes participaron 24 medios aéreos y el sábado se podría alcanzar la cifra de 26. El consejero ha reconocido que coordinar un dispositivo de estas dimensiones es complicado, pero ha defendido la importancia de contar con el máximo número de medios posible.

También ha puesto en valor el trabajo de la maquinaria pesada sobre el terreno. Está previsto disponer de hasta 12 bulldozers, una herramienta fundamental para la apertura de cortafuegos y para las labores de extinción por tierra.

Por el momento, continúan cortadas la carretera A-493 y la H-3106.

No está autorizado el regreso a las zonas desalojadas

El consejero ha insistido en que no está autorizado el regreso a ninguna de las zonas desalojadas y ha pedido que nadie vuelva hasta que los responsables de la emergencia comuniquen que es seguro hacerlo. Según ha explicado, durante la madrugada del sábado la Guardia Civil ha tenido que intervenir porque algunas personas intentaban acceder a las zonas afectadas.

Por ello, ha reclamado "máxima prudencia" y colaboración a la población mientras continúan los trabajos para controlar el incendio.

El equipo desplegado en el terreno por la UME está realizando trabajos de anclaje y progresión con su maquinaria pesada, además del reconocimiento en las zonas afectadas por las llamadas, para lo que se han utilizado drones.

El viento y las condiciones meteorológicas

El cambio en la dirección del viento, el ensanche de la cabeza del incendio y su avance y las previsiones meteorológicas han llevado a reforzar el dispositivo con otros medios adicionales y a solicitar la incorporación de la UME.

"Se han producido diferentes cambios de viento que han complicado tremendamente" la evolución del incendio, explicaba Sanz en la noche del viernes. Inicialmente, el viento avanzaba hacia el oeste-suroeste, pero posteriormente modificó su trayectoria hacia el noroeste, lo que dejó "pocas oportunidades" para su control.

La evolución del incendio, señalaba, "sigue siendo compleja" debido a que "la zona norte ha tenido una rápida evolución, lo que ha provocado un ensanchamiento del incendio. "Estamos teniendo escasas zonas de oportunidad", advertía.

Las previsiones están empezando a cumplirse y durante la noche se ha producido "otro cambio de viento". Este sería el "cuarto cambio de viento radical" y ha hecho que el incendio se dirija al sureste, algo que vuelve a situar a la zona en "otra complejidad".

"La agresividad que ha tenido en la cabeza del incendio, en la zona norte, y la evolución del perímetro" han provocado que la situación sea "compleja y difícil", avisaba Sanz.

Por este motivo, el Comité de Operaciones y la Dirección de la Emergencia han decidido elevar el incendio a situación operativa 2, ante la previsión de que pueda extenderse y debido a los constantes cambios de viento previstos.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido