La idea de Verstappen que quiere copiar de Alonso: "Es una fuente de inspiración..."

El neerlandés quiere un museo al igual que el bicampeón del mundo. Además, Max no duda en elogiar el ejemplo que supone Alonso para los jóvenes pilotos.

Max Verstappen y Fernando Alonso nunca han ocultado su admiración el uno por el otro. Dentro de que viven realidades distintas en la clasficación del Mundial, ambos reconoce que son grandes figuras del 'Gran Circo'.

Max tiene a Fernando como uno de los espejos en los que mirarse a la hora de pilotar y Alonso no tiene problema en reconocer el talento que tiene Verstappen y la capacidad ganadora que ha demostrado conquistando cuatro Mundiales.

Sin embargo, es Max el que se ha pronunciado durante el parón veraniego para elogiar al asturiano sobre un aspecto que está fuera de lo que es la competición. Al de Red Bull le gustaría tener un museo, como el que tiene Alonso.

"Estoy pensando dónde debería estar. Me gustaría tener algo así algún día. Fernando Alonso tiene algo parecido en España. Me parece muy bonito. Con todos los coches, todos los Fórmula 1.", ha asegurado Max en declaraciones que recoge 'Motorsport'.

El próximo gran premio será con Verstappen como anfitrión en Zandvoort y con muchos focos puestos en Fernando y en su Aston Martin. El ovetense y la escudería podrían dar un nuevo gran salto hacia el objetivo de puntuar.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido