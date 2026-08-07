El expiloto que 'avisa' muy seriamente a Márquez: "Tendrá que arriesgar mucho con Acosta"

Alex Barros, ex de Honda, no duda en que Pedro va a llevar al límite a Marc y lanza un mensaje muy serio sobre cómo el de Cervera deberá lidiar con el de Mazarrón.

Marc Márquez tiene en mente este Mundial de 2026. El ilerdense está decidido a levantar su octavo título de la categoría reina pero, en el futuro, surge una seria amenaza para las aspiraciones de Marc. A partir de 2027, su compañero en Ducati será Pedro Acosta.

El murciano es uno de las grandes amenazas para el futuro de Márquez, que con su renovación en Ducati, seguirá teniendo entre ceja y ceja el título de MotoGP. Sin embargo, Álex Barros, expiloto, avisa muy seriamente a Marc. El brasileño considera que el vigente campeón lo pasará mal con su nuevo compañero.

El cambio de estilo que ha tenido que sufrir el de Cervera para poder recomponerse implica no arriesgarse tanto a la hora de pilotar. Barros cree que eso le puede pasar factura en igualdad de condiciones con Acosta: "La forma que conduce hoy no podrá ganar a Pedro. Tendrá que arriesgar más".

"Porque Pedro está muy hambriento por no haber ganado una carrera. Pedro es el Márquez de 20 años. Con la misma moto, tendrá que arriesgar mucho el año que viene. Mucho para estar con él", confiesa el carioca en declaraciones recogidas para 'Motosan'.

Aún así, Barros avisa de un factor diferencial en favor de Marc: "La única cosa que tiene Márquez más que Pedro en este momento es su experiencia y todo su bagaje de no dejarse abatir. Porque Márquez no se deja abatir por nada. Pero Pedro tiene mucha hambre. Será un fuertísimo candidato para el año que viene. Muy fuerte".

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