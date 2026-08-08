Comienzan los controles fronterizos a viajeros procedentes de Italia tras el 'no' de Meloni al ultimátum de Sánchez

Los detalles La práctica consiste en el "control de identidad y de la nacionalidad de los viajeros" y, en caso de nacionales de terceros estados, "con visas con permiso de residencia". Estará vigente, salvo que la situación cambie, hasta el 7 de septiembre.

España ha activado controles fronterizos con Italia, replicando las medidas que este país tomó tras la crisis de Ceuta, debido a la persistente presión migratoria irregular. Estos controles, que comenzaron el 8 de agosto y se mantendrán hasta el 7 de septiembre, consisten en verificar la identidad y nacionalidad de los viajeros. La situación se originó tras la llegada masiva de migrantes a Ceuta desde Marruecos, lo que llevó a Italia a suspender el Acuerdo Schengen. España envió un ultimátum a Italia, exigiendo el fin de los controles, pero Italia rechazó la demanda, alegando motivos de seguridad nacional. La tensión entre ambos países persiste.

España ya ha activado los controles fronterizos con Italia. Ya ha hecho lo mismo que hicieron en su día los transalpinos después de la crisis de Ceuta. El Gobierno, tal y como advirtió primero y anunció después, ha dado comienzo a este tipo de acción para los desplazamientos procedentes del territorio italiano "ante la persistente presión migratoria irregular que sufre el país transalpino".

Porque ya están en marcha. Porque han entrado en vigor a las 00:00 de este sábado 8 de agosto y así seguirá durante un mes hasta el próximo 7 de septiembre. Porque así será salvo que cambien las circunstancias que han motivado a adoptar tal medida.

Tal y como ha informado el Ejecutivo, el dispositivo en cuestión consiste en "el control de identidad y la nacionalidad de los viajeros" con el pasaporte y, en caso de nacionales de terceros estados, "visas con permiso de residencia".

En ese sentido, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha comunicado a las diferentes autoridades de la UE la decisión del Gobierno de reestablecer los controles fronterizos en aquellos aeropuertos y puertos que mantienen conexiones directas entre España e Italia.

Dicha información se ha remitido a Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europa, a Magnus Brunner, comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración. a Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, y a Therese Blanchet, secretaria general del Consejo de Ministros de Interior de los Estados miembros de la UE y de los estados asociados al Schengen.

En el texto, Marlaska explica que España sigue con atención la evolución de la situación migratoria en el Schengen y, en particular, a la presión migratoria registrada en la ruta del Mediterráneo central que afecta a Italia.

Ante las posibles repercusiones de esta situación para el orden público y seguridad interior, dice el texto, España ha decidido reintroducir de manera temporal controles en determinadas fronteras interiores, de conformidad con los artículos 25 y siguientes del Reglamento (UE) 2016/399 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de marzo de 2016, que establece el denominado Código de Fronteras Schengen.

Así ha sido la medida. Así está siendo la medida que ya está en marcha y que seguirá estando en marcha durante un mes salvo que cambien las cosas. Salvo que lo que ha hecho que el Gobierno actúe cambie, en un enfrentamiento con el Ejecutivo italiano que preside Giorgia Meloni que dio comienzo con la crisis de Ceuta.

Ultimátum de España

Con esa entrada masiva de migrantes. Con esas más de 70.000 personas que llegaron a la ciudad autónoma a nado procedentes de Marruecos que hizo que Italia suspendiera el acuerdo Schengen, estableciendo controles a viajeros procedentes de España. Esto hizo que Pedro Sánchez escribiese una carta a Bruselas con una posterior reunión de los ministros de Interior de cada país miembro de la Unión Europea.

A pesar de todo, Italia no dio marcha atrás a la medida y España acabó respondiendo. Acabó mandando un ultimátum al Ejecutivo transalpino advirtiendo de "medidas proporcionales" para proteger los intereses y la dignidad de los ciudadanos españoles.

"Instamos al Gobierno de Italia a que rectifique, a poner fin a los controles y a tratar a los españoles como al resto de los europeos. Si no lo hiciera antes de que concluya el domingo 9 de agosto, España se verá obligada a adoptar medidas proporcionales para proteger los intereses y la dignidad de sus ciudadanos", exigió el Gobierno.

Exigió recordando que la decisión italiana se tomó "sin previo aviso, de forma unilateral y con argumentos espurios que no se ajustan ni al Código de Fronteras Schengen ni a la verdad" y hablando de la situación en Italia: "Desde 2022 no cumplen con el Reglamento de Dublín, generando una carga adicional de la presión migratoria al resto de Estados miembros. Es el estado miembro de la UE que más cruces irregulares ha registrado en los últimos años, con cifras que han llegado a publicar las de España".

Italia "no acepta imposiciones extranjeras"

Italia, lejos de reconsiderar su decisión, rechazó el ultimátum español asegurando que iba a mantener la suspensión del Acuerdo Schengen y los controles a viajeros procedentes de España. "No aceptamos imposiciones extranjeras en materia de seguridad nacional y control de fronteras", expuso el Gobierno de Meloni en un comunicado.

"No hay intención alguna de revisar la decisión de suspender la aplicación del Acuerdo de Schengen a los nacionales de terceros países que lleguen desde España, al menos hasta el 15 de agosto", prosiguieron. "Solo cuando estemos seguros de que no habrá riesgos para la seguridad ni riesgos terroristas para Italia, de que no habrá una nueva oleada y de que no habrá inmigrantes irregulares dirigiéndose hacia territorio europeo, será posible revisar lo que ya se ha decidido", avisó el Palazzo Chigi.

Así pues, la tensión entre España e Italia, entre Madrid y Roma, sigue su curso. Después de la suspensión italiana del Acuerdo Schengen por la crisis de Ceuta, y tras rechazar el ultimátum español, el Gobierno de Sánchez ha dado inicio a controles aleatorios en frontera a los viajeros del país transalpino. Así será, salvo que las cosas cambien, hasta el 7 de septiembre.

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