Tremendo mensaje de Jorge Martín: "Es absurdo que sea líder de MotoGP"

Está siendo una temporada muy agitada en la categoría reina. El español lidera, aunque tras varias citas complicadas para Aprilia y con un fuerte Marc Márquez que acecha el liderato, lo que ha generado una gran incredulidad en el #89 durante el parón veraniego.

Jorge Martín es el líder actual del campeonato de MotoGP, sin embargo, el español ha mostrado su sorpresa antes del Gran Premio de Gran Bretaña por ocupar la primera plaza de la clasificación: "Es absurdo. Ni yo mismo entiendo por qué estoy liderando el campeonato". Así iniciaba el piloto de Aprilia unas llamativas declaraciones tras el parón veraniego del campeonato.

"Es verdad que lo he hecho muy bien. La diferencia es que siempre he terminado las carreras y siempre he sumado puntos. Creo que por eso estoy primero", explicaba Martín, que inició el año compartiendo la moto más fuerte del 'paddock' con Marco Bezzecchi.

"Debo seguir mejorando, ese es mi objetivo. Cuando logre recuperar mi velocidad podré volver a luchar, pero por el momento estoy lejos", añadía el piloto, en una gran demostración de autocrítica teniendo en cuenta que nadie ha sido capaz de lograr más puntos que él hasta el momento.

Luego, Jorge continuó comentando la "desconexión completa" de la categoría reina que ha vivido las últimas semanas: "No sé ni cuántos puntos tengo en la clasificación. No sé quién está segundo y, sinceramente, no me interesa mucho. Actualmente mis rivales son más fuertes que yo. Solo quiero concentrarme en pilotar. Si al final de la temporada tengo la oportunidad de luchar por el título, entonces lo intentaré".

Unas palabras que confirman que el piloto de San Sebastián de los Reyes se encuentra con la mente puesta en mejorar su rendimiento personal, que disminuyó "después de Barcelona".

"Perdimos un poco la dirección, comenzamos a cambiar mucho la moto y eso no me ayudó. Para la segunda parte de la temporada me parece todo más claro. Creo que es una cuestión de entender la moto y comprender qué necesito para ser rápido", aseguraba Martín como recoge 'GPOne'.

Y continuó con un mensaje directo hacia sus rivales: "Mis prestaciones me han llevado al primer lugar, así que creo que son los demás los que tienen que entender qué están haciendo mal".

Jorge Martín espera "recuperar su velocidad" en lo que resta de año

El piloto tiene grandes esperanzas puestas en la moto alcanzada para la segunda mitad de temporada, después de "volver a la base estándar (de la Aprilia)": "Creo que funcionará". Sin embargo, Jorge Martín señala a la moto como "todavía muy nueva", además de sentirse en un equipo "completamente nuevo", tras un 2025 en el que apenas pudo competir en unos pocos grandes premios.

Por último señaló directamente a Noale por no encontrar "el mejor paquete" para su conducción: "No es un problema de mi velocidad o mi físico. Creo que es más algo que en la moto no está funcionando para mí. Se ve que los otros pilotos de Aprilia son muy fuertes, mientras que a mí todavía me falta algo". Y cerró con un mensaje muy contundente sobre sus opciones al campeonato: "Sé que puedo ser mucho más rápido. No creo que tenga que explicarle a nadie mi potencial. Solo siento que necesito más confianza".

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