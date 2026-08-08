Honda revela la intrahistoria del desastroso Aston Martin de Alonso: "En enero, nos dimos cuenta..."

Shintaro Orihara, jefe de la fábrica japonesa, ha contado cómo fue el momento en el que se dieron cuenta de que el Aston no iba a rendir según lo previsto. Un duro golpe del que parecen estar resurgiendo tanto Honda como la escudería británica.

Honda ha sido el principal responsable de que Fernando Alonso y Aston Martin hayan tenido que lidiar con el peor monoplaza de la parilla durante esta primera mitad de temporada. Las expectativas estaban puestas en niveles muy altos antes de comenzar el año pero los test de pretemporada fueron un auténtico fiasco.

El monoplaza, que parecía que podría luchar por ganar carreras, terminó siendo muy poco fiable. Un coche con el que Alonso sufrió mucho para incluso llegar a terminar carreras. Los problemas de fiabilidad eran tan evidentes que el pobre rendimiento en lo que a velocidad se refiere pasaba desapercibido.

Shintaro Orihara, jefe de Honda, ha explicado cómo fueron esos días en los que se percataron de que el Aston iba a ser un desastre: "Probablemente, a finales del año pasado, nuestra situación no era tan mala. Aunque el rendimiento y la la manejabilidad se encontraban en fase de desarrollo, todo parecía ir bien".

"Pero en enero, nos dimos cuenta de que, en algunas áreas, no encontrábamos problemas propiamente dichos, sino que el rendimiento oscilaba constantemente: subía, bajaba, subía, bajaba. Así que, por un lado, mejoraba el rendimiento, pero, por otro, también detectamos algunos problemas de fiabilidad", ha asegurada Orihara en declaraciones recogidas por 'Motorsport'.

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