La Comunidad de Madrid pone a la venta el 'ático secreto' de Ayuso en Chamberí por 6,7 millones de euros

Los detalles En el anexo del expediente indica que el ático, de 481 m2, es de uso residencial, aunque el gobierno de Ayuso justificó la compra en que se iba a emplear como "oficina temporal".

La Comunidad de Madrid ha puesto en venta un ático de lujo en Chamberí por 6.694.201 euros, sin incluir impuestos, a través de Planifica Madrid, que ha publicado el proceso en su portal web. El ático, situado en la décima planta del edificio en la calle General Martínez Campos, cuenta con 481 m², cinco dormitorios, seis baños, garaje y una terraza de 200 m². Inicialmente adquirido por 6,3 millones para oficinas temporales, el proyecto de reforma fue adjudicado sin concurso por casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo. Tras la polémica, el gobierno madrileño lo puso a la venta, destinando los fondos a la reconstrucción de la sierra oeste tras un incendio. Además, Planifica Madrid ofrece otro lote de cuatro propiedades en Gran Vía por casi 12 millones.

La Comunidad de Madrid ha puesto a la venta el ático de lujo de Chamberí por 6.694.201,00 euros (sin incluir impuestos). La empresa Planifica Madrid ha hecho público el proceso en su portal web, en el que indica que se podrán hacer ofertas por este ático de la calle General Martínez Campos, de 481 m², hasta el 7 de septiembre a las 23:59 horas.

Tal y como expone la ficha general publicada por Planifica Madrid, encargada de gestionar el patrimonio inmobiliario, el ático se encuentra en la décima planta del edificio número 35 de la calle General Martínez Campos, en el distrito de Chamberí, construido en 1957. Tal y como desveló laSexta Xplica, cuenta con cinco dormitorios, seis baños y garaje, además de una impresionante terraza de unos 200 m².

Imágenes del ático de Chamberí que vende la Comunidad de Madrid

El gobierno madrileño compró este ático por 6,3 millones, supuestamente para usarlo de oficina temporal mientras se hacían obras en la Real Casa de Correos, a pesar de que, tal y como se refleja en uno de los anexos del expediente de venta, su uso principal es residencial, no de oficina.

Según ha adelantado este viernes 'El País', dicho proyecto de reforma se ha adjudicado sin concurso y por casi 60.000 euros al estudio de Alejandra Pombo, prima de la famosa influencer María Pombo.

Una vez se conoció la operación inmobiliaria, que se ejecutó el pasado abril, la polémica fue instantánea. Poco después, la Comunidad de Madrid decidió ponerlo a la venta por algo más de lo que pagó e Isabel Díaz Ayuso anunció que el dinero se destinaría a "la reconstrucción de la sierra oeste tras el incendio".

Asimismo, Planifica Madrid también ha puesto a la venta otro lote de cuatro propiedades en Gran Vía 6 por algo menos de 12 millones de euros (11.823.604,75 euros). En este caso, sí se indica que su uso principal es de oficina.

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