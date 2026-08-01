'Mensaje' de Martín a Márquez y Bezzecchi sobre la lucha por el Mundial: "Aprilia hará todo..."

El madrileño ya no duda sobre si estará en condiciones de pelear por el título mundial. El apoyo por parte de su escudería es total aunque la situación podría complicarse teniendo en cuenta que su compañero también es candidato a pelear por la gloria.

Jorge Martín quiere su segundo Mundial de MotoGP. El piloto de San Sebastián de los Reyes se ha recompuesto a las mil maravillas después de una temporada horrible en lo personal en 2025. No hay que olvidar que varios accidentes le impidieron a Jorge disputar la gran mayoría de carreras la temporada pasada.

Una nueva operación surgió también a principios de esta campaña pero Martín lo ha superado todo. Alcanzado el ecuador del año en MotoGP, el madrileño es uno de los candidatos a alzarse con el título. De hecho, es el líder del mundial seguido muy de cerca, eso sí, por Ai Ogura, Marc Márquez y su compañero de equipo Marco Bezzecchi.

Jorge lanza un mensaje claro sobre la pelea por el Mundial. El español no duda de que Aprilia buscará ayudarle en todo momento para levantar su segundo título en la categoría reina: "Aprilia hará todo lo posible para que pueda ganar el Mundial".

"Cada rival es diferente. Marco está demostrando un nivel muy alto, y también Márquez. Creo que el objetivo de Rivola es ponerme en condiciones de luchar por el Mundial. En definitiva, pienso en mí mismo y creo que él hará todo lo posible para que pueda ganar. Así que estoy tranquilo al respecto", reconoce Jorge en declaraciones para 'Crash MotoGP'.

No hay que olvidar el 'divorcio' que casi sucede entre Jorge y Aprilia en 2025. Sin embargo, ese enfrentamiento ha quedado atrás según Jorge: "El trabajo, tanto en Noale como en la pista, es increíble. Estar en la lucha con Ducati es emocionante, pero tenemos que seguir esforzándonos".

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