"Chicos con un par de huevos en la liga femenina": dos 'trumpistas' ex de la NBA se mofan de la WNBA al declararse mujeres y elegibles en el draft

A la izquierda, Royce White en los Sixers; a la derecha, Enes Kanter Freedom en los Celtics

¿Qué está pasando? Enes Kanter Freedom, en búsqueda y captura en Turquía y fiel defensor de Trump, afirmó hace tres años que promediaría "60 puntos" si se autoidentificase como mujer. "Ahora soy transgénero", dice Royce White.

Enes Kanter Freedom y Royce White, exjugadores de la NBA, han declarado su elegibilidad para jugar en la WNBA al identificarse como mujeres, lo que ha sido visto como una burla hacia la competición. Ambos, defensores de Trump, afirman cumplir con las normas de autoidentificación de la liga femenina. Kanter, conocido por sus polémicas, asegura que su intención no es ridiculizar, sino pedir igualdad en la aplicación de las reglas. White, por su parte, se declara transgénero y critica la falta de justicia en la competición, argumentando que su presencia sería imparable. La WNBA no define específicamente la elegibilidad para deportistas transgénero.

Enes Kanter Freedom y Royce White, dos exjugadores NBA, se han declarado elegibles para jugar en la WNBA al autoidentificarse como mujeres en un desafío, una mofa y una burla para la competición. Los dos, firmes defensores de Trump, dicen ser aptos para jugar en la Liga femenina del basket norteamericano. "Me he dado cuenta de que, después de 35 años, soy una mujer", afirmó White, elegido en su día por los Houston Rockets en el puesto 16 de draft.

Su frase llegó antes de que Enes Kanter Freedom, ex de los Jazz, Knicks, Thunder, Blazers y Celtics, se declarase también elegible para jugar en la WNBA. El turco, que estuvo en no pocas polémicas a lo largo de su carrera, realizó tal comunicado a través de las redes sociales.

"Mi equipo y yo hemos examinado detenidamente los criterios de elegibilidad de la WNBA y el marco normativo de la WNBA en lo referente a la autoidentificación e inclusión. Basándome en las reglas actuales, declaro mi elegibilidad para el próximo draft de abril de 2027", ha dicho.

Y prosigue: "Sé que mi presencia en la pista va a despertar opiniones contundentes. No estoy aquí para burlarme, ridiculizar o faltar el respeto a ninguna comunidad. Solo pido que las reglas se apliquen de manera igualitaria a todo el mundo".

El jugador, en busca y captura en Turquía por sus críticas al presidente Erdogan, es un firme defensor de Trump y actualmente reside en EEUU. Hace tres años, en 'Fox Sports', afirmó que en caso de identificarse como mujer y decidir jugar en la WNBA promediaría "60 puntos y 30 rebotes".

"Mido 2,08 y peso 122 kilos. Si decidiera identificarme como mujer y jugar en la WNBA, ¿sería eso justo para las mujeres que han estado persiguiendo sus sueños desde niñas?", cuestionó.

Insistió en que no sería "justo": "Somos más grandes, más fuertes, más altos y más musculosos".

Después del post del otomano, otro ex de la NBA afirmó identificarse como mujer. Así lo afirmó Royce White, que en X ha mostrado su apoyo al político conservador Mike Lindell en su carrera como gobernador de Minnesota apareciendo con gorras al estilo Trump. "Voy a perseguir mi carrera en la WNBA. Ahora soy transgénero", dijo para posteriormente añadir lo siguiente: "Chicos con un par de huevos en la liga femenina".

"Me identifico como mujer trans que se identifica solo a veces. Deseo ser tratado de forma justa y sin discriminación. Es algo serio", expuso, añadiendo que sería "imparable" en la cancha.

Según el Artículo XIII del Convenio Colectivo de la WNBA se establece que "solo las jugadores son elegibles" para competir en la Liga. Sin embargo, en ninguna de sus más de 400 páginas se hace referencia a la definición del término 'mujer' ni contempla la regulación de elegibilidad para deportistas transgénero o intersexuales. Tampoco hay nada sobre si autoidentificarse como mujer es suficiente como para ser elegible.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido