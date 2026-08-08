La Guardia Civil prepara un dispositivo especial con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire para el eclipse solar total

¿Por qué es importante? El 12 de agosto, España será uno de los principales escenarios mundiales para observar un fenómeno para el que se espera una gran afluencia de visitantes. Insisten en tener especial precaución por el riesgo de incendios.

La Guardia Civil desplegará un dispositivo especial de seguridad para el eclipse solar total del 12 de agosto, con más de 24.000 efectivos por tierra, mar y aire. Este operativo se centrará en más de 660 puntos de observación en España, garantizando la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente. La vigilancia se intensificará con efectivos de diversas especialidades y se coordinará con la Dirección General de Tráfico y otros organismos. Se recomienda planificar desplazamientos, seguir indicaciones de agentes y servicios de emergencia, y respetar el entorno natural evitando residuos y riesgos de incendio.

La Guardia Civil va a desplegar un "amplio dispositivo especial de seguridad" con motivo del eclipse solar total del 12 de agosto. El acontecimiento situará a España como uno de los principales escenarios mundiales para observar este fenómeno y se espera una gran afluencia de visitantes en muchos puntos del país.

Ante esto, el Instituto Armado ha confirmado que tiene preparado un operativo de más de 24.000 efectivos tanto por tierra como por mar y aire para reforzar "la seguridad ciudadana, la movilidad y la protección del medio ambiente" en los principales puntos de observación.

"Se va a garantizar la seguridad de más de 660 puntos de observación del eclipse total, situados en demarcación de Guardia Civil", han expuesto en un comunicado, haciendo mención a que eso supone "el 84% de los identificados en todo el territorio nacional".

La Guardia Civil, ante ello, va a reforzar tanto su presencia preventiva como visible en las principales vías de comunicación, acceso a los puntos de observación y espacios naturales donde se prevé una mayor concentración de espectadores. "El dispositivo va a permitir canalizar y ordenar los flujos de tráfico, facilitar la movilidad, prevenir la comisión de infracciones y delitos y garantizar una rápida capacidad de respuesta ante cualquier emergencia", han expuesto.

En esos más de 660 puntos de observación se va a intensificar una vigilancia con un despliegue adaptado a las características y necesidades de cada territorio. El dispositivo contará con la participación de efectivos de Seguridad Ciudadana, Agrupación de Tráfico, SEPRONA, Servicio Marítimo, Servicio Aéreo, GREIM, GEAS, USECIC, Unidades Fiscales y de Fronteras, equipos de aeronaves no tripuladas (UAS y PEGASO), Oficinas Móviles de Atención a la Ciudadanía, Centros Operativos y el resto de especialidades que resulten necesarias, apoyadas por medios terrestres, marítimos y aéreos y por las capacidades tecnológicas del Puesto de Mando Avanzado.

Un operativo "en permanente coordinación"

En ese sentido, el operativo se va a desarrollar "en permanente coordinación" con la Dirección General de Tráfico, Protección Civil, servicios de emergencias, administraciones autonómicas y locales, Policías Autonómicas y Locales y el resto de organismos implicados, reforzando la colaboración institucional para ofrecer una respuesta integral durante todo el desarrollo del evento.

Además, la Guardia Civil va a desarrollar una "intensa labor informativa y preventiva" para concienciar a la ciudadanía sobre la importancia de disfrutar del eclipse con seguridad y minimizar los riesgos asociados a la elevada concentración en espacios naturales.

Entre las principales recomendaciones destacan "planificar los desplazamientos con suficiente antelación, consultar las páginas oficiales con los puntos de observación preferente y las zonas de exclusión, evitar desplazamientos innecesarios y seguir en todo momento las indicaciones de los agentes y de los servicios de emergencia".

Insisten en "respetar el entorno"

Han recordado la importancia de aparcar los vehículos en los lugares habilitados para ello, evitando hacerlo en arcenes, pistas forestales o carreteras estrechas que puedan impedir el paso a los servicios de emergencia. Se recomienda también disponer de agua, alimentos y combustible suficiente.

La Guardia Civil, con el objetivo de preservar el medio natural, insiste en la necesidad de "respetar el entorno" y "no abandonar residuos", además de evitar acceder a fincas privadas o terrenos agrícolas y minimizar toda alteración sobre la fauna y la flora. Recuerdan de manera especial que está "prohibido" encender fuego donde exista restricción y que no se debe aparcar sobre vegetación seca ante el riesgo de incendio por los componentes calientes del vehículo.

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