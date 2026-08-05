Un ex de MotoGP señala al piloto que se batirá con Marc Márquez por el título: no es Jorge Martín

Marc Márquez presume del poderío de Ducati sobre las Aprilia: "Tenemos la mejor moto"

Óscar Haro ha apuntado al rival del vigente campeón del mundo que podría ponerle en aprietos durante el segundo tramo de campeonato, debido al escaso nivel de Aprilia.

Marc Márquez vuelve este fin de semana a disputar una carrera de MotoGP. Con el parón veraniego de la categoría reina concluido, el eneacampeón del mundo se subirá este domingo a su Ducati con el propósito de continuar gestando su ansiada remontada y colocarse como líder de la clasificación.

El GP de Gran Bretaña será el escenario de una batalla intensa entre Márquez y Jorge Martín, actual líder, por el primer puesto. Sin embargo, un ex de MotoGP ha puesto el foco en otro piloto, el cual podría rivalizar más con ilerdense.

En concreto, Óscar Haro ha destacado la figura de Ai Ogura, piloto de Trackhouse Racing, como el rival que se batirá con Marc por el liderato en el segundo tramo de temporada. "Creo que se ha dormido un poco Aprilia. Y te digo que, si yo veo un piloto preferido y fuerte e inteligente en Aprilia, veo a Ogura", destaca el antiguo integrante de Honda.

En declaraciones recogidas por 'Motosan', Haro ve al japonés como un rival más complicado para Márquez que Martín. "Tiene una constancia increíble y tiene mucha hambre. Entonces sí que le veo con ese temple necesario para batirse en carreras con Marc, aunque a Marc todavía le veo superior a Ogura", añade.

Por último, el español ha aplaudido la forma de Márquez, asegurando que "estamos delante de la mejor versión de Marc Márquez". "Ahora mismo, yo creo que después de lo que ha superado Marc el año pasado y el anterior, a este chaval le puedes echar ya lo que sea", ha concluido Haro.

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