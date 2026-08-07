Márquez reconoce su favoritismo por primera vez: "A mi no me cambia la vida..."

El de Cervera se 'quita la careta' y reconoce, por primera vez esta temporada, que es el favorito a hacerse con el título de MotoGP. Jorge Martín y Ai Ogura, su máximos rivales a estas alturas de año.

Marc Márquez afronta el Gran Premio de Gran Bretaña lanzando un mensaje demoledor: "Soy el favorito". El ilerdense ha dejado el 'rol' de revelación tras unos primeros meses duros de campeonato para dejar claro que va a por este Mundial: "Os he dado el titular, ¿eh?, pero poner también en pequeño que otro título a mí no me cambia la vida, pero a los otros sí".

"Evidentemente, de los cinco que estamos luchando, si les preguntáis, dirán que el favorito es Márquez, porque es más fácil no tener la presión que tenerla. Pero bueno, estamos en la lucha. Me han dado una segunda oportunidad, una segunda vida, porque estaba completamente fuera", ha asegurado Marc en declaraciones que recoge 'As'.

El de siete veces campeón de MotoGP se toma la pelea por el Mundial con una filosoifía algo distinta: "Intentaremos aprovecharla, sí. Intentaremos luchar hasta el final también, no lo niego. Intentaremos gestionar las situaciones de la mejor manera, con la misma ambición. Pero dicho esto, lo intentaré, pero ganar un Mundial más o menos no me cambiará la vida".

"En cambio a ellos, sobre todo a tres que no han ganado nunca un campeonato en MotoGP, ganar un campeonato te cambia la vida en un futuro así que seguramente pondrán mucho empeño, muchas ganas y nosotros intentaremos estar a la altura", confiesa Marc.

El de Cervera, Jorge Martín y Ai Ogura parecen los grandes candidatos pero Marco Bezzecchi también podría reengancharse a la pelea. Aún así, habrá que esperar a ver con qué nivel vuelve tras su fractura de clavícula. Lo que está claro que es Marc es el favorito y, por primera ves este año, lo reconoce.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido