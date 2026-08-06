Carmen Morodo considera la final del Mundial 2030 "un tema de Estado": "El Gobierno de España tiene la obligación de negociar"

La periodista considera que la FIFA es "una de las organizaciones más corruptas que tenemos en estos momentos" debido, entre otras cosas, a la propia trayectoria de su presidente, Gianni Infantino.

Gianni Infantino habría, según 'The Times', dado la final del Mundial 2030 a Marruecos a cambio de que el país apoye su candidatura en las elecciones de la FIFA que se celebrarán en marzo de 2027. José Enrique Monrosi expone que "viendo la trayectoria de la FIFA y de la organización de los últimos mundiales, no podíamos esperar nada parecido a un intento de represalia a Marruecos por las cosas que están pasando".

El periodista califica a Infantino como un "personaje tenebroso". "Con alguno de los datos que hay sobre la mesa, con las imágenes que estamos viendo desde hace una semana, es un auténtico escándalo que está a la altura de lo que han sido los mundiales de fútbol de los últimos años", añade.

Por su parte, Carmen Morodo considera que es verosímil lo expuesto por 'The Times'. "Estamos hablando de la FIFA, posiblemente una de las organizaciones más corruptas que tenemos en estos momentos", expone, "y por la propia trayectoria de Infantino".

La periodista dista cree que el presidente de la FIFA "está en una situación debilitada, tiene problemas durante todo su mandato que afectan a la gobernancia y a su estrategia y, además, hemos visto como elige Rabat para celebrar reuniones muy importantes".

A pesar de ello, Morodo considera estos hechos "un tema de Estado". "No se juega el tipo solo la Federación Española, de hecho, quien se juega el tipo es el Gobierno de España", añade, "tiene la obligación de negociar, presionar y conseguir que la final se celebre en Madrid".

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