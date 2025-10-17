Marc Márquez podría volver en Valencia: Ducati afirma que la posibilidad "existe"

El eneacampeón del mundo se perderá seguro las citas de Australia, Malasia y Portugal, pero podría reaparecer en la carrera final en Cheste.

Después de que a comienzos de la presente semana Ducati anunciase que Marc Márquez tendría que pasar por quirófano para someterse a una cirugía en su clavícula, muchos dieron por sentado que el de Cervera no volvería a la competición este año, pero el '93', una vez más, podría dar la sorpresa.

Así lo ha explicado Mauro Grassilli, director deportivo de Ducati, en declaraciones a 'Sky' desde Phillip Island.

"Confirmo que verlo en Valencia no es imposible. Nosotros ya esperábamos que pudiera darse una situación de este tipo, porque así nos lo habían dicho desde el inicio. Por desgracia, fue peor de lo que esperábamos. Ahora, tenemos que ver el proceso de la recuperación, pero puedo confirmar que la posibilidad de que esté en Valencia existe", señaló.

Davide Tardozzi, el jefe de equipo, también firmó la misma versión que su compañero en 'DAZN': "En la vida hay objetivos y él se puso el de ganar el Mundial este año y lo venció. Ahora no se le tiene que meter prisa. Necesitamos que Marc esté en forma el año que viene. Veremos, poco a poco, cómo va; lo primero en el próximo chequeo médico y ver qué dicen. Nuestra esperanza es que esté en Valencia, pero no es un problema si no está, lo esperamos para Sepang. Lo importante es que se recupere al cien por cien".

Marc Márquez, tras ser embestido por Bezzecchi en la salida del Gran Premio de Indonesia, se perderá las citas en Australia, Malasia y Portugal, pero podríamos verle de vuelta en la carrera final en Cheste.