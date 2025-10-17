Los gestos de enfado de Pecco Bagnaia por las vibraciones en la Ducati

El piloto italiano no estaba nada contento con la vibración de la Ducati. A pesar de ello pasó directamente a Q2 con el noveno mejor tiempo.

Pecco Bagnaia lo está pasando realmente mal con la Ducati. A pesar de su victoria en el Gran Premio de Japón, el escenario en el que Marc Márquez se proclamó campeón de MotoGP, sus problemas han regresado. En Indonesia se fue al suelo cuando rodaba último... y en Australia no ha empezado con buen pie.

El italiano se ha quejado durante el viernes de la vibración de su moto. En la cámara se pudo ver cómo se movía de un lado para otro.

Luego, en el box y ante los ingenieros, Pecco hizo muchos gestos de enfado imitando la vibración que hacía la 'Desmosedici'.

A pesar de ello, Bagnaia ha pasado directamente a la Q2 con el noveno mejor tiempo. A siete décimas del líder Marco Bezzecchi.