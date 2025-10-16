El ingeniero de Márquez señala los dos aspectos que más le han sorprendido de Marc

Marco Rigamonti, ingeniero de pista de Marc Márquez, no se esperaba el "nivel de dominio" del ilerdense ni su "faceta humana".

Marco Rigamonti ha sido el hombre de confianza de Marc Márquez en su primera temporada como piloto oficial de Ducati.

El italiano ha sido su ingeniero de pista y ha vivido como nadie el dominio absoluto del de Cervera este 2025.

De hecho, tal y como afirma en una entrevista en 'Motorsport', esa superioridad es algo que no esperaba ver en el '93'.

"Ya sabía que era un piloto especial, porque su trayectoria lo demostraba. Pero no me esperaba este nivel de dominio", ha señalado.

Además, hay otro aspecto que ha impresionado a Marco Rigamonti: "Y tampoco su faceta humana. Como deportista, los números que ha registrado hablan por sí solos, y ya de por sí le diferencian del resto. Pero lo que no me imaginaba era encontrarme a alguien tan cercano, que se mezcla con todo el equipo como si fuera uno más".

El ingeniero define a Marc como un piloto "muy sensible y preciso cuando describe qué le pasa a la moto", pero reconoce que "le cuesta encontrar una postura cómoda, ya que le falta fuerza".

¿El motivo? Las cuatro operaciones a las que se sometió en su hombro derecho tras Jerez 2020... aunque Rigamonti también considera que la lesión le ha hecho mejor.

"Puede ser que el calvario que vivió le hiciera dar un paso adelante a nivel mental. Esto no va solo del físico y probablemente, todas esas operaciones le llevaron a mejorar en otros aspectos como, por ejemplo, la gestión de los riesgos. Este año, por ejemplo, ha caído mucho menos de lo que en él era habitual", ha zanjado.