Pecco Bagnaia se planta y no dará más explicaciones sobre la Ducati: "Me he cansado..."

El piloto de Ducati dice que ha hablado con los técnicos del equipo, pero que no va a dar más explicaciones sobre qué le ocurre a la moto.

Después del desastre de Pecco Bagnaia en el Gran Premio de Indonesia, cuando se fue al suelo a pesar de ir muy lento en la última posición, ha tomado la decisión de no hablar públicamente sobre cuáles son los problemas que, según él, tiene la moto Ducati en la pista.

En la previa del Gran Premio de Australia, en 'Motorsport', Pecco dice que no habrá más explicaciones: "Sí que he hablado con ellos. Pero llevo todo el año dando explicaciones y ya me he cansado del aspecto técnico".

La prensa le ha preguntado si este fin de semana será como el de Japón (victoria) o Indonesia (caída): "Todo dependerá de lo que sienta encima de la moto...".

Insiste en que no sabe cómo se sentirá sobre la moto: "Todo dependerá de cómo me sienta en la moto. Si me siento como en Motegi podré pelear por el podio o por la victoria... si me siento como en Indonesia, será un fin de semana muy complicado y la meta será terminar la carrera".

"En Motegi todo el mundo en Ducati estaba pendiente de Marc Márquez, por el título, y gané la carrera. No creo que eso influya en cómo va la moto, porque en Mandalika usé la misma que en Japón...", ha dicho el piloto italiano.

Su compañero será Michele Pirro, que será el sustituto de Marc hasta que pueda volver de su lesión en el hombro. Se podría perder todas las citas que quedan antes de los test de Valencia 2026.