Verstappen mete miedo a McLaren: "Puede luchar por victorias en todos los circuitos que quedan"

El jefe de la escudería McLaren, Andrea Stella, ha señalado estar alerta de la nueva situación de parrilla en la Fórmula 1 tras la mejora de Red Bull.

Red Bull ha llegado. Ha tardado casi media temporada, pero al fin han conseguido plantarle cara a los dos pilotos de Woking. En una temporada basada en el dominio total de McLaren, la escudería austríaca ha estado a verlas venir durante gran parte del año.

Sin embargo, desde la vuelta de vacaciones, parece que Red Bull es otra. Verstappen no se ha bajado del podio, acabando por delante de los dos pilotos papaya en todas las carreras, excepto en Zandvoort. Poco a poco se ha ido acercando también en el campeonato, y en McLaren ya les ven las orejas al lobo...

y ya", así de contundente se ha mostrado, jefe del equipo, en unas declaraciones realizadas tras la clasificación sprint del GP de Estados Unidos, donde Max Verstappen ha vuelto a lograr la pole.

Parece que en McLaren ya no se ven tan confiados como hace unos meses, en los que el objetivo cada fin de semana era lograr el doblete. Esperan que Red Bull, y en especial Verstappen, estén batallando por la victoria en cada Gran Premio.

Esto puede suponer un vuelco al Mundial, aunque los de Woking tienen cierta ventaja. Aún así, nunca hay que confiarse en Fórmula 1, menos aún cuando el rival es un cuatro veces campeón del mundo como Max Verstappen.