GP de Australia de MotoGP: Horarios, fechas y dónde ver la carrera en la Phillip Island

El circuito de Phillip Island albergará una nueva fecha en el campeonato del mundo de motociclismo que estará marcada por la ausencia de los dos últimos campeones del mundo, Marc Márquez y Jorge Martín.

El fin de semana del 17 al 19 de octubre aterriza el campeonato del Mundo de MotoGP en Australia. El GP estará marcado por la ausencia por lesión de los dos últimos campeones del mundo, Marc Márquez y Jorge Martín. Aún así, la emoción permanece intacta ya que con Marc campeón, el interés recaerá sobre su hermano Álex.

El de Gresini se coronó como el mejor piloto satélite en Mandalika y, con una brecha cada vez más amplia respecto a Bagnaia, parece destinado a terminar subcampeón.

El afronta un gran premio decisivo es precisamente 'Pecco'. El turinés tendrá que firmar un buen resultado debido a que no se puede permitir más errores si no quiere perder los 20 puntos de ventaja que lo separan de Marco Bezzecchi.

Márquez, operado

La gran ausencia en el Circuito de Phillip Island será Marc Márquez. El ilerdense sufrió una dura caída durante el GP de Indonesia que ha terminado por obligarle a pasar por quirófano.

En primera instancia se pensaba que era posible que el de Cervera se ahorrase la operación pero después de una semana de inmovilización de la zona afectada, el equipo médico ha concluido que era necesario proceder con una estabilización quirúrgica para eliminar el riesgo de una inestabilidad residual.

El de Ducatiha superado con éxito la operación y, aunque su regreso a la pista tendrá que posponerse, el 93 ya ha tranquilizado a sus seguidores con un mensaje en redes sociales: "Cirugía realizada, todo salió bien. ¡Gracias por todos sus mensajes y apoyo!¡En modo recuperación!".

Horario y dónde ver el GP de Australia

El sábado, después de las primeras pruebas que se realizarán durante la jornada anterior, tendrá lugar tanto la sesión de clasificación como la carrera al sprint.

La Q1 de MotoGP empezará a la 01:50h mientras que la Q2 tendrá lugar a partir de las 02:15h. A las 06:00h será el momento de la carrera al sprint (13 vueltas).

El domingo está previsto que a las 00:40h los corredores de MotoGP completen el calentamiento de cara a la carrera a 27 vueltas que arrancará a las 05:00h. El evento se podrá ver por TV a través de 'DAZN'.