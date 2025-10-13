Ahora

MotoGP

GP de Australia de MotoGP: Horarios, fechas y dónde ver la carrera en la Phillip Island

El circuito de Phillip Island albergará una nueva fecha en el campeonato del mundo de motociclismo que estará marcada por la ausencia de los dos últimos campeones del mundo, Marc Márquez y Jorge Martín.

El piloto español, Álex Márquez. El piloto español, Álex Márquez. Getty Images

El fin de semana del 17 al 19 de octubre aterriza el campeonato del Mundo de MotoGP en Australia. El GP estará marcado por la ausencia por lesión de los dos últimos campeones del mundo, Marc Márquez y Jorge Martín. Aún así, la emoción permanece intacta ya que con Marc campeón, el interés recaerá sobre su hermano Álex.

El de Gresini se coronó como el mejor piloto satélite en Mandalika y, con una brecha cada vez más amplia respecto a Bagnaia, parece destinado a terminar subcampeón.

El afronta un gran premio decisivo es precisamente 'Pecco'. El turinés tendrá que firmar un buen resultado debido a que no se puede permitir más errores si no quiere perder los 20 puntos de ventaja que lo separan de Marco Bezzecchi.

Márquez, operado

La gran ausencia en el Circuito de Phillip Island será Marc Márquez. El ilerdense sufrió una dura caída durante el GP de Indonesia que ha terminado por obligarle a pasar por quirófano.

En primera instancia se pensaba que era posible que el de Cervera se ahorrase la operación pero después de una semana de inmovilización de la zona afectada, el equipo médico ha concluido que era necesario proceder con una estabilización quirúrgica para eliminar el riesgo de una inestabilidad residual.

El de Ducatiha superado con éxito la operación y, aunque su regreso a la pista tendrá que posponerse, el 93 ya ha tranquilizado a sus seguidores con un mensaje en redes sociales: "Cirugía realizada, todo salió bien. ¡Gracias por todos sus mensajes y apoyo!¡En modo recuperación!".

Horario y dónde ver el GP de Australia

El sábado, después de las primeras pruebas que se realizarán durante la jornada anterior, tendrá lugar tanto la sesión de clasificación como la carrera al sprint.

La Q1 de MotoGP empezará a la 01:50h mientras que la Q2 tendrá lugar a partir de las 02:15h. A las 06:00h será el momento de la carrera al sprint (13 vueltas).

El domingo está previsto que a las 00:40h los corredores de MotoGP completen el calentamiento de cara a la carrera a 27 vueltas que arrancará a las 05:00h. El evento se podrá ver por TV a través de 'DAZN'.

Las 6 de laSexta

  1. Hamás libera a los 20 rehenes con vida mientras Israel excarcela a los primeros presos palestinos
  2. Feijóo compara a Abascal con Bildu tras su plantón el 12-O y el líder de Vox dice que "se ha debido dar un golpe en la cabeza"
  3. Doble 'toque' de Feijóo a Ayuso: le recuerda que el PP "cumple las leyes" por el aborto y choca con su definición de migración
  4. Ábalos prescinde de su abogado a tan solo dos días de su nueva declaración en el Supremo
  5. DANA Alice, en directo | La AEMET amplía hasta la medianoche el aviso rojo en el litoral sur de Valencia y Tarragona recibe un Es-Alert
  6. Un mail desvela que el príncipe Andrés tuvo contacto con Epstein más allá de lo que él había reconocido: "Volveremos a jugar"