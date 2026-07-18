"Bagnaia quiere ser campeón del mundo batiendo a Márquez con Aprilia": sentencia un agente de MotoGP

Carlos Pernat desvela una situación muy tensa que estaría teniendo lugar dentro del equipo de Borgo Panigale con el piloto italiano afrontando sus últimos meses vestido de rojo.

Carlos Pernat ha analizado al completo el rendimiento de la armada italiana en MotoGP durante el ecuador de la temporada 2026, otorgando calificaciones que reflejan las luces y sombras de sus compatriotas. El veterano representante de pilotos no se ha mordido la lengua al evaluar la situación de cada uno de ellos en orden alfabético, dejando llamativos titulares especialmente al abordar el futuro de la parrilla y el sonado movimiento de Pecco Bagnaia a Aprilia. El piloto del Ducati habría recibido una nota "insuficiente" por parte de Pernat, que lo sitúa en la "generación de campeones, no de los fenómenos", reservando esta última etiqueta en exclusiva para Marc Márquez, Pedro Acosta y Fabio Quartararo.

A pesar de reconocer sus tres coronas mundiales, el mánager señala un claro bloqueo mental derivado de las decisiones internas de Borgo Panigale: "Cuando Márquez decidió llegar a Ducati, en vez de (Jorge) Martín, la cabeza de Bagnaia empezó a trabajar mal; psicológicamente tiene algunos problemas porque ha cambiado la cabeza, no el resto... Bagnaia no quiere saber más de Ducati". A nivel de futuro, Pernat aplaude su valentía por marcharse a Aprilia perdiendo la mitad de dinero de lo que le ofrecía Yamaha, en lo que califica como "una decisión para ganar y una batalla deportiva contra Ducati y contra Márquez", aunque avisa de que se irá completamente solo y sin su jefe técnico, Christian Gabarrini.

"Él quiere ser campeón del mundo batiendo Ducati, Márquez… Es una decisión importante. No es fácil, es muy difícil, pero debe ser aplaudida por lo que hizo. Bagnaia no quiere saber más de Ducati", sentenció Pernat para cerrar el apartado de Bagnaia. A lo que añadía: "La moto es competitiva. No se conoce la 850, pero en Aprilia y Ducati seguramente las motos serán competitivas".

En una escala de notas más positiva, Fabio Di Giannantonio se lleva un "7 a 8" gracias a su velocidad actual, aunque el mánager le achaca una falta de constancia y dificultades en las salidas. Respecto a su futuro, Pernat considera "una apuesta" su marcha a KTM por una cuestión puramente económica, asegurando que "si negocias con Ducati y VR46, con los altos premios por podio habrías quedado bastante cerca".

Con la misma nota, un 7, sitúa a Marco Bezzecchi al frente del campeonato, aunque advierte de que el ambiente en su box "se ha roto tras lo sucedido con Martín en Hungría" y le pide templar los nervios si quiere dar el salto definitivo: "Cae demasiado y cae mal; para llegar al 8 o al 9 tiene que cambiar la cabeza y hacer como Márquez, que usó la cabeza tras su accidente".

Los pilotos peor calificados por Pernat

En la parte baja de las calificaciones se encuentran Enea Bastianini, Luca Marini y Franco Morbidelli. A Bastianini le otorga un "6", definiéndolo como "un gran talento natural" que pagó el peaje de la deriva en KTM hacia Pedro Acosta tras la salida de técnicos clave, recordándole que su gran límite son los entrenamientos de los sábados para no salir retrasado en parrilla. La misma nota recibe Marini, a quien cataloga como un "excelente colaborador inteligente que explica muy bien las cosas técnicas", pero con una sentencia tajante sobre su competitividad: "Es el único piloto de Ducati que no ganó una carrera y no ganará nada, su futuro es ser probador oficial".

El peor parado en el análisis es Morbidelli, calificado con un "5 insuficiente" y a quien Pernat ve "fuera mentalmente del campeonato" debido a las secuelas psicológicas de su grave caída del pasado: "En la cabeza algo pasó, la cadena ha bajado hace un año o dos y le desearía ir a las Superbikes si todavía quiere correr".

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