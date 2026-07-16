Ducati confirma que Pecco Bagnaia ha pasado por quirófano durante el parón de MotoGP

El italiano se ha operado con éxito de una fasciotomía endoscópica en el antebrazo derecho, algo muy habitual entre los pilotos de MotoGP y que cuenta con un rápido tiempo de recuperación.

Tras el Gran Premio de Alemania donde Marc Márquez volvió a mostrarse pletórico, está teniendo lugar uno de los parones del verano en MotoGP. Antes de regresar a la acción en Gran Bretaña ya iniciado agosto, Ducati ha confirmado el proceso de que está atravesando estos días uno de sus pilotos.

Se trata de Pecco Bagnaia, el italiano ha sido sometido con éxito a una fasciotomía endoscópica en el antebrazo derecho. Una intervención que es muy habitual entre los corredores de motociclismo y que ha tenido lugar en Módena. La operación consiste en cortar un segmento de la fascia, el recubrimiento de los músculos que está sometido una gran tensión entre los pilotos, pero que cuenta con un rápido tiempo de recuperación.

Por ello no se espera la ausencia de Bagnaia en Silverstone, al igual que Pedro Acosta tampoco se ausentó en Sachsenring tras una intervención similar en su muñeca derecha tras el GP de los Países Bajos. De esta manera, Pecco podrá continuar compitiendo junto a Marc en Ducati lo que resta de temporada, después de que hace pocas semanas se confirmara de que será su última en Borgo Panigale.

Por el momento continúan las vacaciones para el italiano y el resto de pilotos del 'paddock'. Bagnaia es séptimo en el mundial, lejos de aquella versión campeona que mostró en 2023 y que buscará volver a encarnar con Aprilia junto a Marco Bezzecchi a partir de 2027.

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